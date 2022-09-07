【是日通勝】

農曆八月十二

壬寅年 己酉月 癸亥日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、飾垣、沐浴

忌：詞訟、嫁娶、祈福

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：9、18、29、33

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：健康運稍遜，視力易受損，勿長時間玩手機。

金牛座：幸運指數居榜首，財運特別好，有利做生意。

雙子座：求財忌急躁，若鋌而走險，有機會惹上官非。

巨蟹座：愛情運最強，抓住表白機會，可望心想事成。

獅子座：飲食要均衡，注意多菜少肉，戒掉偏食惡習。

處女座：生財有道，經濟狀況不錯，沒有事情要擔心。

天秤座：事業運較差，宜安守本分，勿高估自己能力。

天蠍座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費時間了。

人馬座：久坐無益，抽時間出外走走，有利身心健康。

山羊座：財運欠佳，處理錢銀要審慎，切忌意氣用事。

水瓶座：運勢差是暫時性，不要被小小挫折打沉士氣。

雙魚座：助人等於助己，上天是不會待薄善良的人。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）牛 易破財

鼠：抗壓力強，遇上突發事故也能不慌不忙。

牛：容易破財，投資運差勁，錢財有去無回。

虎：心態積極，勇於創新，謀事無往而不利。

兔：善於交際，易獲貴人提攜，利事業發展。

龍：桃花旺，獲友人牽紅線，可遇到有緣人。

蛇：是日沖煞，心情鬱悶，謀事一波幾折。

馬：固執己見，不懂變通，工作進度受拖累。

羊：人緣運不錯，適合聯誼會友，可望盡興。

猴：生活壓力大，易犯小人，建議保持低調。

雞：頭腦清晰，毋懼競爭，有遇強愈強之勢。

狗：獲財神關照，手氣旺，投資可小試牛刀。

豬：工作遇阻力，心情差，易招惹口舌是非。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

財富之石「黃晶」

每種晶石都有不同的磁場，帶來的影響也不盡相同，其中黃晶代表着催旺事業及財運的力量。

光芒四射 希望之石

黃晶發出黃光，它的能量可使人精神振奮，增加自信，勇於接受挑戰，主要產自巴西、斯里蘭卡等地。

歐洲人認為黃晶擁有智慧，送贈黃晶給子女，象徵父母對他們的希望，因此也有「希望之石」的美譽。至於在中國，戰國時代至漢朝的歷史文物中，發現大量黃晶的禮器，並以玉璧為主；至明朝士大夫，色澤純正的黃晶是名貴物品之一。黃晶發出的黃色光芒，至清朝唯皇家獨尊，因此黃晶備受推崇，當時也有不少用黃晶製作的大型器皿。

提升財氣 有利事業

黃晶代表着事業與財運，有勝利及成功的意義，使人靈感充足，突破原本的框架，令頭腦清晰，對提升財氣和行動力特別有幫助，故有「財富之石」的美譽。黃晶也適合希望強化橫財者佩戴，而性格過於被動的朋友，佩戴黃晶則有助提升動力，增強競爭力。黃晶的能量也有助促進腸胃健康，催旺健康運。

黃晶的使用方法非常廣泛，可以用作飾物貼身佩戴，又或在家居及辦公室擺放作為風水物品。而由於黃晶能吸收正能量，佩戴時最好配合「左進右出」的原則，把黃晶戴在左手上。