東方日報C2：細女確診舉家隔離　陳豪陳茵媺新劇停工

陳豪與陳茵媺主演的新劇日前正式開拍，可惜不久便迎來「第一擊」，2人的細女Camilla上星期確診新冠肺炎，令他們擔心不已，更因成為密切接觸者而要隔離，劇組拍攝工作亦告煞停，待陳豪夫婦「出關」才復工。

藝人陳茵媺（Aimee）與陳豪2013年結婚後育有兩子一女，為全力照顧家庭，Aimee淡出娛樂圈，已8年沒拍劇，最近她終決定復出，接拍監製陳維冠的新劇《羅密歐與祝英台》（暫名），兩公婆相隔12年再合作，Aimee當然不容有失，落足心機刨劇本及狂操武打動作，為新劇作最佳準備。日前她上載靚相，穿上緊身背心的她明顯清減不少，狀態大勇！

劇集已於日前開拍，原以為一切順順利利，可惜隨着近日疫情轉壞，一向安全至上的陳豪一家因傭人中招的關係，細女Camilla亦確診！兩公婆當然非常擔心，全天候貼身照顧，加上2人是密切接觸者，需要隔離，故劇組亦告停工。

台前幕後每日快測

記者就停工一事致電監製陳維冠，他承認陳豪夫婦是密切接觸者：「佢哋上星期六拍完戲之後，發現呢件事，我哋冇停工，尋日都有開工拍其他人嘅戲份，之後就會休息4日，因為本身個景係拍Aimee嘅戲，依家等佢哋OK就會開番工。」陳維冠指整個劇組由開工至今都非常小心，每日台前幕後工作人員都會做快測，確保大家安全。

《羅》劇除了陳豪夫婦外，演員還有游嘉欣及周嘉洛等，當中游嘉欣連踩2劇，同時要偕蔡思貝等為無綫劇《你好，我的大夫》開工，日前她在社交網上載拿着《羅》劇本的照片，留言：「新挑戰！」並以緊張、興奮、期待形容心情，可惜開工不久便要停工。至於周嘉洛正拍攝另一劇集《寵愛Pet Pet》，故還未入《羅》劇組，亦未知陳豪夫婦成了密切接觸者一事。

24小時戴口罩

疫情爆發至今，陳豪夫婦出名謹慎，尤其以陳豪更甚！他拍攝劇集《破毒強人》期間，為確保太太及子女的健康，回家後大部分時間獨自在露台生活，並於獨立房間睡覺，幾乎24小時戴着口罩，出席公開活動更曾口罩打孖上。而今次一齊開劇，兩公婆更是高度戒備，返家即躲入房「自我隔離」，無奈疫症防不勝防。記者就囡囡確診一事致電陳豪及陳茵媺，至截稿前未有回覆。

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