衛詩將舉行首個個人演唱會　預告有神秘嘉賓撐場

歌手衛詩（Jill）將於9月中在九展MusicZone開騷，今次是Jill入行後期待已久的第一個個人演唱會，得悉公司要為她舉辦之時，她不禁感動得落淚，她形容好像發夢一樣，相信每個歌手都期待有自己的個人演唱會，踏上屬於自己的舞台。

日前她為個唱拍攝宣傳海報，造型也別出心裁，戴上頭巾和頭飾加上一身長裙和手袖，營造出一種特別的風格，拍攝當日Jill穿着大露背連身裙，一邊拍攝一邊涼到騰騰震，她坦言：「好耐無着過露背裝啦，有啲怕醜。」最後從當中團隊選用兩張感覺截然不同的照片，作為預吿海報和正式海報，感性的她看見海報成品又忍不住落淚。

衛詩今次特意為演唱會命名「Arrows Live 2022」，她認為這個Arrows（箭）代表掙扎與勝利，因為當要發射一支箭，而引弦拉弓的時候，當中會產生張力、摩擦和掙扎，然後瞄準一個目的發射前進。她亦將其音樂以射中靶心作比喻，目標射擊中大家的內心。Jill希望今次個唱中任何一個意念、訊息或歌詞都能一箭穿心般為觀眾的心帶來改變、治愈或覺醒。

作為第一個演唱會，Jill希望是一個起步點，作為跟隨她多年的樂迷們近距離分享自己的內心世界，早前衛蘭受訪時也率先爆會在妹妹個唱當嘉賓，不過她們會合唱的曲目也是特別挑選，包括大家從未聽過的歌曲。Jill更預告還有另一位神秘嘉賓，在選曲方面她也為觀眾準備了多個驚喜環節。