白露養生　入秋肺燥宜滋潤

轉眼便是二十四節氣中的白露，代表炎夏已過，踏入初秋，俗話有說「白露身不露」，雖說天氣未有寒意，但早晚溫差大，要注意添衣，加上天氣逐漸乾燥，可開始以食潤燥、以白養肺。

【食宜滋陰潤肺】

秋季天氣乾燥，食療的重點要由清熱祛濕轉為滋陰潤燥，食材的選擇如無花果、沙參、南棗、菊花、蜂蜜、甘蔗、芝麻、南瓜、麥冬、石斛、玉竹等等，另外秋宜養肺，在五色中對應白色，多吃白色食物有助補肺潤燥，如淮山、馬蹄、白蘿蔔等都特別潤肺，而川貝、百合、杏仁、蓮子等皆有宣肺化痰、滋陰益氣的作用，可預防秋燥。

【中醫食療推薦】

選擇好適合的食材，可以煲成湯水，滋潤又美味，以下就為大家搜羅了2款中醫推薦的湯水。

潤肺雪梨湯

材料：梨子2個、蓮子50克、陳皮1片、百合50克、枸杞30克、冰糖適量

做法：

1.梨子洗淨，切塊，備用。

2.把除枸杞及冰糖外的食材放入煲中，加入1.5公升水，煲1.5小時。

3.於最後15分鐘時放入枸杞及冰糖。

無花果百合潤肺湯

材料：無花果5個、百合5錢、南杏5錢、北杏1錢、瘦肉3両

做法：

1.把所有材料洗淨，瘦肉氽水，備用。

2.把所有材料放入煲中，加入適量清水，煲約2小時

3.調味後即可飲用。