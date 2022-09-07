前緋聞女友河智苑撐首映　玄彬新片上映首日破24萬觀眾

韓國型男玄彬、女團少女時代成員Yoon A與混血韓星Daniel Henney主演的韓片《秘密任務2：International》今日（7日）在韓國開畫，並將於明日（8日）在香港上映。

據韓媒報道，《秘》片在當地已預售24萬4,847萬張戲票，是開畫首日第二高紀錄，超越了賣座韓片《炸雞特攻隊》（10萬3,107張）、《EXIT：極限逃生》（19萬5,766張）及《與神同行》（22萬8,223張）的首日預售紀錄。截至今早7點，《秘》片的戲票預售率達64.7%，登上預售榜冠軍，估計在中秋長假期間會有更多觀眾入場。

此外，《秘》片昨晚在首爾龍山區一間戲院舉行VIP首映禮，雖然玄彬的愛妻孫藝珍因正在佗B而沒有出席，但好友李敏貞就有代她撐場，曾在合拍韓劇《秘密花園》時與拍檔玄彬傳緋聞的河智苑亦有現身，而除了少時隊友泰妍之外，與Yoon A同屬SM事務所的東方神起、SHINee成員珉豪及aespa成員Karina亦有來撐同門，正和Yoon A合拍新劇《King The Land》的2PM成員俊昊及其隊友燦成亦有赴會。