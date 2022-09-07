驚喜聯「萌」　Pokémon變身時裝精

Pokémon自90年代推出以來，一直深受大小朋友歡迎！不少人即使沒看過其動漫故事，都買過它的周邊產品或玩過以它為主題的電子遊戲。而Pokémon的角色當中，又以Pikachu最受各大時尚品牌喜愛，最常成為聯名對象。今次法國時裝品牌BALMAIN與潮牌CDG就前後腳與它聯「萌」，推出融合雙方特色的服飾及精品，粉絲們心動不如行動，快快將新品帶回家吧！

走進高級時裝界

法國品牌BALMAIN今次將Pokémon帶入高級時裝界，以Pikachu的超萌形象設計出牛仔套裝、恤衫、T恤、鞋履及手袋飾品等，每一款設計都可以看到這人氣角色的歡樂表情，風格青春活潑。BALMAIN創意總監Olivier Rousteing更將品牌標誌性的Labyrinth印花與融Pikachu圖案色系相結合，帶出經典與潮流玩味的碰撞。特別推介當中一款附有Pikachu閃電尾巴配飾的斜孭袋，以及褲管加入Pikachu經典黃色的牛仔褲，作為日常配襯，既可愛又不失時尚感！

同場加映：攜手日牌打造黑白潮着

日系潮牌CDG早於8月中已透露會推出一系列Pokémon服飾，最近終於釋出超過30作的系列產品，包括間條衫、外套、恤衫以及帽飾等，全以Pikachu形象出場，並印在服飾不同角落。有些更加入了雙方的標誌性Logo，彰顯出雙方合作的身份。而最值得注意的是，服飾系列亦延續了CDG的黑白簡約美學，除了Pikachu圖案用上鮮明色調以外，其餘部分都貫徹了一貫的極簡風格，以黑白二色為主。