今年初赴美學舞的日本尊尼偶像組合Travis Japan,7月首度亮相當地人氣才藝比賽真人騷節目《全美一叮》(America's Got Talent,AGT)後成功晉級,今日(7日)再現身參與準決賽,跳唱由成員七五三掛龍也負責編舞的歌曲《PARTY UP LIKE CRAZY》。

7子披上日本傳統狐狸面具,以和風造型登場,之後脫去和服外套,以一身銀灰色Bling Bling西裝示人。可惜演唱時疑咪高峰失靈,導致演出大打節扣,更收到評番之一的Howie Mandel按下「X」按鈕。Howie的評語亦最狠,評批唱歌失音,rap亦唔掂。而評判Simon Cowell、Heidi Klum 與 Sofia Vergara,雖然不約而同表示欣賞7子的舞蹈演出,但批評唱功出事,認為他們揀錯歌,表現未及上次,而全國觀眾投票結果,將於明日(8日)公布。