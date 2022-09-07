姚焯菲再度長高追上鍾柔美　冼靖峰列緊密接觸者暫停排舞

《聲夢》畢業生姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及張馳豪（Aska）昨晚（6日）現身將軍澳電視城為禁毒宣傳歌《青春作風》排舞，原先有份採排的冼靖峰（Archie），因曾與確診新冠肺炎的炎明熹（Gigi）同台演出需暫時缺席排練。問到Archie現况？Aska説：「佢同Gigi有過緊密接觸，公司為咗安全起見，暫時唔會安排佢同我哋工作。不過佢依家係冇事嘅。」他指曾擔心對方排舞方面未必能跟上進度，但見他近月積極練習，相信應該問題不大，他們亦會將排舞影片給他參考，希望早日能一起練習。

至於仍在發育階段的的Chantel，似乎又再長高了，身高已追上Yumi，她笑稱沒太留意自己，但Gigi則明顯長高，Aska笑言全體《聲夢傳奇》學員全都長高了，卻只有他沒有，但開心大家終於可「拉近距離」。3人表示是首次合作跳唱快歌，Aska指能夥拍相對經驗豐富的Chantel及Yumi一齊跳舞獲益不少，會努力跟上步伐。Chantel則表示自覺跳舞有進步：「練多啲就OK，唔太熟會容易甩。（會唔會因為跳得唔好唔開心？）依家唔會啦。」Aska即補充指舞蹈總監麥秋成老師點名Chantel有進步。Yumi指今晚是第2晚排舞，經驗豐富的她表示會盡力協助大家。問到剛開學不久的Chantel及Yumi會否擔心練得太晚影響上學？2人即表示向來守時，未試過遲到。