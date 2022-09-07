【簡潔生活學】「女人仔」都可成大事

上周很榮幸獲邀參加一個以女性為主的職場分享會，當日，除了我，還有兩位很優秀的女嘉賓，一位是全港僅有5%的女機師Christina，另一位是冷氣工程公司老闆Suyi，兩位同樣是個子小小，但卻實現大大夢想，今次原以為我跟他人分享心得，殊不知自己也獲益不少。

在分享會開始前，我們幾位在會議室內，先跟主持人──職場達人Son姐來個「熱身」，互相交流一番。眼前的Christina真人很纖瘦，說話很溫婉，沒想過她由一位設計師轉型到空姐，再下決心排除萬難成為一位機師，現時更是駕駛波音777客機，一點都不輕鬆簡單。

至於Suyi同樣嬌小，但說話爽直，知道她會考成績只有一分，我也打了個突。她卻沒理會其他人的看法，清楚自己目標，努力增進行業知識、考專業牌照，凡事更親力親為，上至畫圖下至燒焊，最終以行動令一眾師傅信服。

明白到很多女生剛畢業或是工作多年，都對自己信心不大，對前景也感到迷茫，甚至悲觀，不過從這兩位朋友身上，證明了只要肯行前一步，願意花時間精神在自己喜歡的事情上，不讓別人看扁，總會達到目標。

我自己同樣抱着這種肯嘗試的心態，由不同的工作、經驗，明白自己適合甚麼，喜歡甚麼，再發掘自己的興趣，再逐步實現理想。雖然創辦的收納業務還是很初階，而當初以慈善為主，我們也辦了不少義賣活動，也算是實現了理想。我相信只要用心去做，過程中就算失敗，都得到失敗的經驗，也是一種得着吧。

Profile：Kitty Wong

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