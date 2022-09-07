威尼斯　泰迪史雲頓國旗上頭力撐烏克蘭

英國女星「古一」泰迪史雲頓昨晚出席新片《The Eternal Daughter》於《威尼斯電影節》舉行的首映，同場還有西班牙影后彭妮露告絲（Penelope Cruz）及今屆「主競賽單元」評審主席金像影后茱莉安摩亞（Julianne Moore），而彭妮露同日亦出席她今年另一部電影《On The Fringe》的記者會。而出席首映前，泰迪於記者會上發聲力撐烏克蘭，並自爆染黃色頭髮來以行動支持！有記者大讚她的髮色時，她即說：「係我榮幸可以喺度戴上半支烏克蘭國旗。」再加上淺藍色恤衫就構成烏國的藍黃國旗。

另方面，奧地利男星基斯杜化華爾茲（Christoph Waltz）和美國男星「綠魔」威廉迪福（Willem Dafoe）昨晚（6日）亦一同出席新作西部片《Dead For A Dollar》於《威尼斯電影節》舉行的全球首映禮。同場還有同片的Rachel Brosnahan以及班哲明畢特（Benjamin Bratt）。而首映上大會亦頒發「Glory To the Filmmaker成就獎」給該片的荷里活著名導演和路達希爾（Walter Hill）。