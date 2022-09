威尼斯　泰迪史雲頓國旗上頭力撐烏克蘭

英國女星「古一」泰迪史雲頓昨晚出席新片《The Eternal Daughter》於《威尼斯電影節》舉行的首映,同場還有西班牙影后彭妮露告絲(Penelope Cruz)及今屆「主競賽單元」評審主席金像影后茱莉安摩亞(Julianne Moore),而彭妮露同日亦出席她今年另一部電影《On The Fringe》的記者會。而出席首映前,泰迪於記者會上發聲力撐烏克蘭,並自爆染黃色頭髮來以行動支持!有記者大讚她的髮色時,她即說:「係我榮幸可以喺度戴上半支烏克蘭國旗。」再加上淺藍色恤衫就構成烏國的藍黃國旗。

另方面,奧地利男星基斯杜化華爾茲(Christoph Waltz)和美國男星「綠魔」威廉迪福(Willem Dafoe)昨晚(6日)亦一同出席新作西部片《Dead For A Dollar》於《威尼斯電影節》舉行的全球首映禮。同場還有同片的Rachel Brosnahan以及班哲明畢特(Benjamin Bratt)。而首映上大會亦頒發「Glory To the Filmmaker成就獎」給該片的荷里活著名導演和路達希爾(Walter Hill)。