MIRROR紅館意外︱星級排舞師鄧駿銘發聲　狂轟舞蹈總監勿再龜縮

MIRROR紅館演唱會意外發生至今已個多月，伊利沙伯醫院發言人日前指受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）情況已由危殆轉為嚴重，而ViuTV節目《全民造星》的星級排舞師鄧駿銘 (Zero) 昨日（6日）在社交網籲演唱會舞蹈總監勿再龜縮 ，又促管理層回應交代，Zero表示：「意外至今相隔個幾月，主辯方大國文化、Makerville同ViuTV每次出嚟嘅聲明都係避重就輕未有正面交代過任何有關意外原因、賠償方式、勞工保障等問題。調查咗咁耐除咗「金屬疲勞」之外亦都冇任何嘅結果，責任喺邊一方到呢一刻都仲係未知。」

他又對舞蹈總監提出三大提問，包括意外發生後的跟進措施、有冇維護下屬權益並爭取賠償、如何防止同類事件再發生等，坦言：「我呢啲問題完全冇針對或者指責任何人，今次意外對於行業係一個好大嘅打擊，會直接影響行業生態。咁大件事唔係話你私底下圍內同佢哋解決咗就算數，因為你已經唔單單淨係影響緊一小撮人，坐得總監呢個位就要負責返應有嘅職責同道義，你帶班手足開工，你要畀最大程度保障佢哋安全，若出事要負責後續事宜及向公眾解釋係好合理。」