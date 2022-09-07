Downtown Circle 　未來生活圈 前衞離地

被稱為「黃金之城」的杜拜，有不少標誌性建築均享有「全球之最」的銜頭，像全球最高摩天大樓——Burj Khalifa（哈利法塔）、全球第一家七星級酒店——Burj Al Arab（帆船酒店）、全球面積最大人工島——Palm Islands（棕櫚群島） 、全球最大最高摩天輪——Ain Dubai（杜拜眼）等等，無不令人聯想到「奢華」二字。相信在未來的日子裏，還會有更多劃時代的建築湧現，由ZN era Space構思的「Downtown Circle」，就是一個既前衞又離地的生活圈。

【巨型環狀建築】

計劃圍繞哈利法塔興建的「Downtown Circle」，是一座550米高（比香港最高的環球貿易廣場還要高出60米）的環形垂直建築物，周長3,000米，以兩個獨立的環狀結構組成，通過一個名為「Skypark」的空中花園連接起來，並由五根垂直柱子支撐，遠看像要給這座「黃金之城」加持一道光環，旨在應對現時市內建築物密集的問題。

【混合多種用途】

作為一個獨特的混合用途建築方案，其內部分為5層，當中包括住宅區、商業區、購物區、文化區等，設施一應俱全。另外，為了達致可持續和自給自足的目的，「Downtown Circle」的綠色地標「Skypark」擁有多樣化氣候和自然棲息地，包括峽谷、沙丘、沼澤、瀑布、各種植物等等，讓市民可享受到乾淨新鮮的空氣、充足的自然光線和美麗的城市全景。

【加入可持續元素】

除此之外，設計者為了讓「Downtown Circle」成為一個可持續的城市生態系統，這個設計構思加入了野生植物和糧食生產的避難所、雨水收集和太陽能發電站的指定區域，以及用於儲存碳和過濾空氣污染物的系統。

交通方面，除了頂部設有直升機停機坪，建築物外圍最底層懸掛?一列吊艙，可將乘客從一個節點運送到另一個節點，時速可高達100公里，乘客更可趁機鳥瞰整個城市的景色呢！