發燒級降噪耳筒　系出名門享天籟

發燒級音響大牌近年紛紛搶攻耳機市場，除了鑑聽級耳機和真無線耳機外，俗稱耳筒的耳罩式無線耳機亦鬥得火熱，後者除了提升貼耳舒適度，更注重音色表現，尤其是新一代無線耳筒引進主動式降噪技術，為音響發燒友帶來前所未有的天籟之聲。當中Bowers & Wilkins（簡稱B&W）新抵港的Px7 S2無線耳筒，糅合廠方50多年音響技術和經典外形而設計，連英國搖滾樂隊Wolf Alice都對它讚不絕口。

強勢進化 還原音色

英國高級音響品牌Bowers & Wilkins自2010年進駐耳機市場，從早期的P5及P7開始設計靚聲耳機，到最新推出的Px7 S2，稱得上是代表作Px7的進化版，用上更大音圈驅動單元，經FEA（Finite Element Analysis）改良以獲得細緻分析力和減低失真；同時支援ANC主動式降噪，透過6組高性能收音咪過濾噪音，並帶來更卓越的話音質素。

發燒音響 首款耳筒

美國音響廠Mark Levinson成立於1972年，以設計前後級擴音機為主，今年於CES發表旗下首款藍牙無線耳筒No.5909。它用上40mm鍍鈹單元和24-bit/96kHz DAC晶片，支援藍牙 5.1、LDAC及aptX Adaptive無損音訊編碼。最大特色是由專家以Harman curve哈曼音頻曲線來調聲，並藉着4組收音咪來減噪，提供3種降噪模式，開啟後續航力約有30小時。

電競新版 沉浸體驗

Bang & Olufsen（簡稱B&O）為旗下無線耳筒Beoplay Portal推出新版本，可與Xbox、Playstation、電腦及流動遊戲裝置完全兼容；配合進階降噪模式、清晰對話及Dolby Atmos環繞音效，帶用家投入沉浸靚聲體驗。新版提升無線連接及增設無線轉接器，使用藍牙及主動式降噪時提供42小時續航時間（比原版長18小時）。