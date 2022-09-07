澳美主題美食　港人有口福

每個國家或地區都有不同的食材，各有特色，大部分都能從香港入口，經常讓港人大飽口福。近日有餐廳以澳洲和美國的高質食材打造一系列的菜式，海鮮、肉類樣樣有，大家不用飛到咁遠，都可以食勻兩地。

澳洲美食節

貴為旅遊度假勝地的澳洲，其實有很多不同種類的肉類和農產品，Feather & Bone於9月推出澳洲美食節，為識食之人帶來多款當地的出品。食肉獸可選擇無激素特級穀飼F1級和牛、天然放養草牛肉、百年老店的羊肉和有認證的豬肉等。除此之外，還有發酵牛油、乳酪、山羊芝士和羊奶乳酪、鷹嘴豆蓉醬、無糖天然康普茶、果汁、啤酒和餐酒等。店內特設「Best of Aussie」禮籃， 內裏搜羅一系列當地產品，用來送禮最好不過。同時間，餐廳會推出「Ridgy-Didge 澳洲」3道菜菜單，前菜有芝士卷、迷你帕爾馬芝士吉到雞扒和炸薯仔片，主菜有燒烤肉類和海鮮菜式，較特別是以肉腸配烊烤洋葱的特色香腸三文治，甜品有4款選擇，再加上特色芝士拼盤及Maggie Beer果蓉，分量十足。

分享「美」食

對於美國的名菜，大家可能想到漢堡、熱狗或薯條，其實當地都有很多高質食材。由現9月16日至10日16日會舉行美國餐飲巡禮，本地有多個餐飲品牌選用當地食材，包括肉類丶海鮮丶奶類製品丶水果丶堅果及葡萄酒等，打造多款特色佳餚。如早前新開的地中海餐廳The Bayside推出牛油烤新鮮原隻波士頓龍蝦配意式奶油白醬及松露薯蓉、Westwood Carvery提供慢烤USDA優質牛肋骨、慢烤美國豬肋骨和香辣波士頓龍蝦海鮮燴意粉，Dan Ryan’s Chicago Grill有雙重烤焗美國薯、招牌黃金墨西哥脆片和USDA 8安士三角肉冷牛扒，至於Lobster Shack選用波士頓龍蝦來烤煮、配芝士通心粉及燴飯，總有一款合你心水。