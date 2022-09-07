草蜢相隔五年再開紅館騷　 自爆近年轉行做運動員

組合草蜢將於紅館舉行一連四場演唱會，演唱會海報曝光，今次設計完全顛覆過去的傳統，剪影般的映像，原來一切都是設計總監朱祖兒的心思。成員蔡一智（阿智）指這次大膽設計源於「草蜢」這兩個字：「朱祖兒話一提到『草蜢』，個腦就會Recall好多舞台表演、跳舞、唱歌嘅畫面，唔使真係見到我哋個樣，所以今次用呢個手法就係保留思考空間。」蘇志威笑說：「今次要放棄我個靚仔樣。」蔡一傑強調：「其實細心留意係見到少少，只係唔係咁清楚啫！」

阿智續說：「好有神秘感，見到少少，好似新娘嘅頭紗，到開騷嗰日就會揭開畀大家驚喜。」又說海報重點是草蜢的神髓，雖然近乎剪影的頭像，但仍可以清楚分得出他們：「唔少Fans反映話今次張海報好特別，所以我哋諗住演唱會期間，搞個Pop-Up Store，除咗設計唔同紀念品，仲會整大型紙牌海報畀Fans影相留念，希望帶畀大家快樂嘅回憶。」

相隔五年再開紅館騷，草蜢笑言轉行做運動員，不時在社交網公開跑步和健身的生活片。阿智笑說：「呢幾年我哋離港，更加無去韓國，所以Fit咗靚仔咗都係因為運動多咗，準備咗咁耐終於可以上紅館騷畀大家睇，草蜢2.0 版！」問到會否台上騷肌？他們笑笑要賣關子。