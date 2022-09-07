P1X3L成員吳啟洋拍MV　搵女神鄧月平玩《天若有情》

男子組合P1X3L成員Phoebus（吳啟洋）推出第2首個人派台歌《Close Friend》，MV中與女神鄧月平（Larine）及型男黃溢濠合作，3人首次合作就擦出火花，事關MV中有飛車鏡頭，又有衝突畫面，Pheobus深情演繹加上哭出真感情，演技大爆發。

Phoebus首次拍攝以劇情主導的MV，與Larine有飛車畫面十足《天若有情》的情節，不同的是Phoebus今次飾演一個沒名分的「好友」。眼見Larine跟黃溢濠亡命天涯更遇上危險，Phoebus心痛得大打出手。

Phoebus表示能夠與黃溢濠合作感覺「好幸福」：「大家都在拍攝期間很投入，很專業！以前看過黃溢濠有份參與的MV，和黃溢濠拍攝時很幸福，因為很多時候他也能帶動大家的情緒或情感，也會為劇情上的小細節着想。」又讚鄧月平專業，他說：「她是很短時間便能投入的演員，有幾個場口拍了好幾次，每次她也能短時間投入情緒流着淚演戲。」

而鄧月平對於今次拍攝感覺很刺激，開拍前已經很期待，經過兩晚通宵拍攝像拍一齣濃縮的電影一樣。她說：「當中有不少動作場面和心碎場口，簡直又驚又險又傷心！」大讚Phoebus用心演戲，是一位能唱能演的歌手，期待他之後有更多不同作品。

她印象最深刻的是一場推撞戲，她說：「那場戲是情緒最激動，最多推撞的一場戲。Phoebus需要和黃溢濠打交，導演更需要我掌摑Phoebus！我很擔心打傷Phoebus，誰知回到家之後才發現，滿身是傷的那個人是我！被佢哋用力抓到手臂瘀晒，推撞時撞條腰又瘀晒又起咗兩個『雞蛋』(瘤)。」