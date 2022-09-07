杉本愛莉鈴　令和最高之Body

寫真女優杉本愛莉鈴有「令和最高之Body」之稱。（互聯網）

香港人好鍾意日本文化，所以對於「令和」二字應該唔會陌生，而令和正係日本最新嘅年號，踏入令和時期好多日本人都充滿憧憬，其他行業我就唔知，但係日本寫真界就充滿活力同希望，因為有「令和最高之Body」杉本愛莉鈴隆重登場！

清秀俏麗

日本寫真界有好多擁有超絕品身材嘅女優，當中有「寫真界最高Body」之稱嘅染谷有香最多人認識，因為佢韻味迷人，身材高挑之餘仲相當好波，真係世間少見！佢嘅寫真演出大膽程度更係愈益增加，後來仲拍埋全裸寫真添，不過亦因為咁，相信大家覺得佢嘅胴體都冇咩新鮮感可言，不如欣賞一下新登場嘅杉本愛莉鈴啦！

今年22歲嘅佢，樣子清秀俏麗，且帶點陽光健康美，係一位親切甜姐兒。仲有佢身高5呎6吋，高挑得嚟上圍報稱有一對白滑又堅挺嘅G奶，雖然睇落同其他G奶女優嘅體積較細，但都算係斤両十足。

立志做偶像

據愛莉鈴表示，小時候祖母問佢想唔想做藝能偶像，佢就堅定地回答話想做，於是祖母就安排佢入讀藝能學校。之後，加入美少女組合「Marial」，跟住再轉投到另一組合「櫻花學園」，直到2010年首次以模特兒身份喺一本時裝雜誌亮相，更喺「灰始娘比賽」中奪得亞軍。

近年佢亦參與演出舞台劇，仲做埋女主角添，另外，連電影都拍過，作品包括《13月之女子》。不過，近期愛莉鈴就決定強襲寫真界，由於身材高挑又好波，加上個樣又夠靚女，所以被稱為「令和最高之BODY」喇！

杉本愛莉鈴最近積極參與寫真演出工作，從其社交網中就可以得知到阿妹最近幫邊本雜誌拍寫真，仲可以欣賞到寫真照，必定大飽眼福，千祈咪走雞呀！

Profile

年齡：22歲

身高：5呎6吋

三圍：35-23-35