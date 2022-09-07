黃凱芹相隔10年開騷　預告唱足40首歌報答粉絲

「情歌王子」黃凱芹（Chris）為慶祝入行35周年，將於9月17日舉行《細聽•黃凱芹35周年演唱會》。日前他接受專訪時，坦言相隔10年再踏紅館舞台，能和忠粉共聚而開心外，另一個感覺就是「急」：「其實上次入行25周年演唱會後，我一直有再入紙申請紅館檔期，但失敗咗10年，今次臨時話有期，覺得35周年一定要搞，就算喺網上搶貴成3倍嘅機票，又要嘥時間去隔離，我都要返嚟開騷。」經歷波折重重才能返港，但完騷卻要即飛走，原因亦令他感無奈，他謂：「真係好難先搶到返加拿大嘅機票。我唔係唔想趁機會見吓啲香港朋友，周慧敏已經見咗面，但李克勤就喺內地，今轉冇機會聚吓。」

Chris透露為個唱揀選了40多首歌過唱歌癮，但卻形容現時是處於「退休生活」，但又不抗拒為錢而工作，可惜疫情令他大失預算，尤其去年取消或延期的工作逾30個，他大呻：「捱貴機票，由加拿大直飛內地嘅單程經濟艙機票，曾經被炒到成7萬蚊一張，仲要嘥時間隔離，完成到個Job都算有價值呀，但係全部都係白費心機，最慘係啲疫情喺唔同地區爆發，有時要趁封城前要走，好似走難咁。」

問到是否嚮慢活生活才趕返加拿大，他謂非別人想想像般無所事事，單是家務已由朝忙到晚：「淨係除草都有排搞。」他更自爆住在郊外曾遇「不速之客」來襲，令生命受到威脅：「有松鼠、浣熊嚟我屋企，仲試過有成6呎高嘅黑熊嚟偷垃圾食，將我個巨型垃圾桶推跌，搞到成地垃圾，（好危險喎？）都驚呀，因為都發生過黑熊襲擊人嘅事，我惟有小心啲。」問到一個人住會否欠缺安全感？他稱早已習慣，姻緣之事隨緣，可有異性向他展開追求，他笑謂：「我幾多歲呀？人哋鍾意我時，我又唔鍾意人哋呢，後生嘅唔會睇中我，太成熟嘅我又睇唔上眼，都慣咗一個人生活啦。」

髮型：Paul Chow at ii Hair Salon Landmark

化妝：Keikei