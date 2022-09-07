泰式奶茶唔少人都品嘗過，只係今日介紹嘅另類泰式奶茶，絕對係嗒得杯落，睇得之餘，甜度同樣爆燈，講緊嘅就係呢位泰國巨乳網紅Nookkiie Kanyanat喇！

乳香十足

泰式奶茶嘅味道比較甜，只係呢位被喻為比泰式奶茶更甜嘅女網紅，就算未飲過泰式奶茶嘅朋友，都能透過眼睛感受到佢嘅甜度有幾高。今年27歲嘅Nookkiie Kanyanat，樣子甜美迷人，加埋相當煞食嘅激凸上圍，男士們望一眼就會被深深吸引。一對白滑巨乳本來已經夠吸睛，而佢更經常着性感低胸衫自拍，展露出胸前深溝，所帶嚟嘅視覺刺激，更係非一般巨乳網紅可比。

雖然有人懷疑佢咁樣着，目的只係為吸引大家嘅目光，但佢解釋着成咁嘅原因，係於因為泰國嘅天氣實在太熱，加上佢屬於多汗體質，為免局部位置熱到出汗疹，故着低胸衫就最適合不過。姑勿論如何，只要佢喺社交平台分享乳香十足嘅性感自拍照，都會獲得大量網民派Like，足見深受歡迎。

呼之欲出

2020年10月開始投身做網紅嘅佢，好快就迎嚟人氣大爆發，至今兩個社交平台合共有逾26萬位粉絲，能夠喺短時間內就獲得咁多粉絲支持，足以證明佢嗰副魔鬼級身材嘅吸引力有幾大！事實上，Nookkiie亦深明自己嘅優勢在於對激凸豪乳上，故此近年佢嘅寫真，除咗繼續展露巨乳深溝，更以各種唔同造型嚟展現嫵媚嘅一面，早前佢便以超Deep V性感低胸裙示人，擺出彎腰動作時，一對豪乳呼之欲出，豐腴嘅身材更係令人睇到流晒口水。

不過大家咪以為佢只係一名網紅，其實喺踩入網紅界之前，佢一位頗有知名度嘅模特兒，為多個品牌拍攝廣告之餘，更頻頻喺各種展銷活動上亮相，難怪佢舉手投足間都能展現出獨特嘅魅力。

Nookkiie Kanyanat嘅網名叫「nookiie.e」，有逾150個貼文，當中大家可以欣賞到佢「胸」湧澎湃嘅火辣照，深溝盡現，加埋甜到漏嘅樣貌，實在令人着迷。