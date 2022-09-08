王菲驚鴻一瞥上熱搜！梁朝偉「氣」場勁　拍廣告吸千萬

影帝梁朝偉與樂壇天后王菲近期齊齊踩入廣告界吸金，偉仔一口氣接了兩個大型廣告，有指酬金過千萬元！廣告中，偉仔出盡渾身解數，大晒電眼與百變演技，贏得不少讚賞！至於王菲之威力亦相當強勁，單單5秒預告片，已經極速登上內地熱搜！

梁朝偉自漫威電影《尚氣與十環幫傳奇》後，人氣沸騰，不少廣告都向他招手，他接了兩個大型廣告，有指吸金過千萬元人民幣！價錢有番咁上下，他都交足貨，硬照、短片及訪談樣樣做齊，於酒品廣告片中，大玩Cyber，盡展敏捷身手，除此之外，亦有「演技大放送」，2022年的偉仔與2000年剛拿了康城影帝的「自己」對談，他坦言有時演戲會令他有很大壓力，但有壓力等於有動力，都不是壞事，無論身處那個時刻，他都會裝備好自己，迎接不同挑戰。除了短片之外，偉仔亦有接受訪談，指今次接拍該廣告，全因構思夠特別，並透露自己近年揀劇本會全憑感覺，不會想太多，令自己想偏了，想做就做。

百變演技晒影帝功架

偉仔千挑萬選只揀了兩個廣告來拍攝，除了構思特別之外，幕後班底當然也十分重要，今次酒品廣告由著名攝影師夏永康執導，而另一個手遊廣告，則由金像美指張叔平操刀，偉仔與一眾穿古裝的「三國」人物爭睇電話，過程相當爆笑，偉仔無論深情對白或是諧趣角色，統統都難不到他，大晒影帝功架！

獲頒亞洲電影人獎

他剛拍畢電影《無名》，現正休息中，昨日（7日）傳來一則喜訊，第27屆釜山國際電影節宣布偉仔獲頒亞洲電影人獎，電影節執行委員長許文英讚他是30多年來深受韓國和全世界影迷尊敬和喜愛的偉大演員之一，並指他已答允出席釜山國際電影節開幕禮。該電影節舉行日期為10月5日至14日，今年會播放6部偉仔主演之電影，並會與觀眾見面，與韓迷作近距離接觸。

巨星踩入廣告界搵銀，除了偉仔之外，近期還有樂壇天后王菲，她早前與著名導演王家衛合作拍攝護膚品廣告，有指酬金亦是過千萬元人民幣！日前該廣告之預告短片推出，雖然只有短短5秒時間，王菲只有兩個鏡頭，一個是從高處拍攝王菲旋轉跳舞之鏡頭，另一個則是大特寫，但預告片段一出，即成了內地網上熱搜，不少網民就連王菲與王家衛合作過之電影《重慶森林》、《2046》的劇照都翻炒，回響十足！