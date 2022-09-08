【是日通勝】

農曆八月十三

壬寅年 己酉月 甲子日

吉時：晚上11時至1時、上午7時至9時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：祭祀、掃舍、飾垣

忌：開倉、出財、嫁娶

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、30、32、49

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：長命工夫長命做，要保護雙眼，防視力受損。

金牛座：有可能發生一些不如意的事，謹記冷靜面對。

雙子座：獲好運氣加持，謀事不心存僥倖就能夠成功。

巨蟹座：工作表現得到肯定，宜繼續努力，成功在望。

獅子座：財運稍遜，多為別人設想，做人不應太自私。

處女座：可從工作中獲得滿足感，但要避免得意忘形。

天秤座：運勢屬中上，翡翠或玉製飾物有助趨吉避凶。

天蠍座：對自己要有信心，即使運滯也不能阻你成功。

人馬座：財運有點糟糕，謀事忌輕舉妄動，避免破財。

山羊座：逞強性格易惹麻煩，不要把所有事都攬上身。

水瓶座：行事宜低調，勿多管閒事，以免好心做壞事。

雙魚座：工作遇阻力，回報遜於預期，無奈又無助。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）猴 偏財旺

（跌）馬 精神差

鼠：事業發展穩步向上，不妨努力表現自己。

牛：笑容滿面，適合聯誼會友，可盡興而歸。

虎：獲貴人支持，行事效率高，上位不是夢！

兔：異性緣旺，已婚者易動情，忌拈花惹草。

龍：溝通能力強，有利傾生意，開單冇難度。

蛇：公務複雜，但只要不急不躁，可望解決。

馬：是日沖煞，精神欠佳，謀事遇不少阻力。

羊：公務繁多，易忙中有錯，切忌粗心大意。

猴：偏財旺，利投資做生意，收穫比預期多。

雞：容易衝動，花錢欲望大，小心銀包乾塘。

狗：人緣欠佳，今天不容易被人認可和接受。

豬：桃花運很弱，容易與另一半發生小摩擦。

【暢所欲玄】（風水及環境學顧問CalCal師傅）

開心風水屋

有讀者會問，假如入住了一間風水好屋，是否一定飛黃騰達，事事都順利呢？

關於這一點，相信大家都清楚明白，成功並非靠單一元素。無論做人態度、工作熱誠、知識水平、人事關係、努力程度、家庭背景都是造就出成功人士不可或缺的元素。

一間上佳和不佳風水屋之分別：假如在疾病範疇，或許就是有彎轉和冇彎轉的分別，兩者都必須為自己健康負上責任，可是最終的結果卻有所不同。

同樣地，入住上佳風水屋，在做事方面的成效較高，機遇較多，心情上自然比較愉快；相反，入住下等風水屋，事倍功半，懷才不遇，付出努力卻得不到回報，壓力大，心情壞。

在感情方面，入住下等風水屋常見遇人不淑、追求者態度曖昧、對感情並不認真；相反，住在風水上可帶來助力的居所，機遇自然增加，對象的條件較佳，甚至有所選擇。

問題來了，假如兩類型的單位租金相若，大家會單靠天意去取捨，還是委託可靠的風水顧問代勞呢？