亞馬遜Prime Video重頭劇《魔戒:力量之戒》(The Lord of the Rings: The Rings of Power)近日熱播。雖然收視勁,但口碑卻一面倒差勁!就連創科富豪馬斯克(Elon Musk)都忍唔住乘機踩死對頭即亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)的新劇!

馬斯克日前於社交網留言批評《魔》劇:「托爾金(即原著作家)會喺佢墳墓裡嬲到反轉。到目前差唔多所有男角色都係懦夫、衰人或兩者合二為一。只有凱蘭崔爾(Galadriel)係勇敢、醒目同善良。」