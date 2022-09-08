Pricerite實惠VIOLINO梳化系列　優質造工限時優惠

Pricerite實惠多年來從傢俬、家品着手，致力提升香港人的生活質素，今次帶來獨家梳化品牌VIOLINO華諾的全新系列。VIOLINO華諾梳化是全球最大的真皮梳化品牌之一，全球80多個國家設立超過1,000多家銷售網絡，每件產品均有嚴格監管及通過不同測試，精心締造高品質的產品。

產品款式多元化

VIOLINO華諾梳化的全新系列款式多元化，包括簡約風、輕奢風、北歐風及真皮系列。全新系列梳化除了貫徹品牌高質素和優質造工的承諾，更破天荒以超值價格發售。

簡約風

輕奢風

北歐風

真皮系列

全線VIOLINO華諾梳化限時低至75折

條款及細則

1. 75折優惠不適用於2022年9月9日至12日。

2. 貨品圖片只供參考。

3. 貨品價格以購買當日Pricerite實惠收銀系統之價格為準。

4. 如有任何爭議，Pricerite實惠保留最終決定權。