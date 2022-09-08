慶祝美麗華集團65周年推多重獎賞優惠

【營業資訊】美麗華旅遊為推動香港人再次出外旅行，除了最近推出了迷你自組旅行團，及以單一國家為目的地之歐洲旅行團外，今次史無前例推出震撼性優惠，包括指定歐洲團2人價錢3人出發、另有精選歐洲旅行團第2位客人報名享有65折優惠，及多重獎賞；首階段推廣期將為2022年9月5日至9月15日。

優惠一：指定歐洲團2人價錢3人出發

顧客於推廣期內報名參加奧地利、德國、意大利、瑞士指定旅行團，2位客人同時報名，可以有3位客人一同出發，除了免收領隊、導遊及司機服務費，第3位客人更全程入住單人房間。至於4位客人一同報名上述指定旅行團，亦只須繳付3人價錢，再享每人減免HK$1,000團費。

優惠二：美麗華集團65周年 精選歐洲旅行團65折優惠

凡報名參加法國、葡萄牙指定旅行團，2位客人同時報名，第2位客人團費可享65折優惠，亦全程免收領隊、導遊及司機服務費。

優惠三：奧地利旅行團送「創意藝術糕餅Bombshell製作工作坊」

嶄新登場別具一格的創意藝術糕餅店──Bombshell以玩味創意完美糅合非凡甜點工藝與型格糕餅設計，為城中品味人士爆發矚目的時尚新焦點！美麗華旅遊與Bombshell創意藝術糕餅攜手合作宣傳，凡報名奧地利旅行團，均可專享「創意藝術糕餅Bombshell製作工作坊」體驗，製作別具個人風格的Bombshell藝術糕餅。當所報名之團隊成團後，會有專人聯絡客人有關工作坊體驗。

優惠四：參加指定旅行團及機票+酒店套票套票 每位可享有Bombshell Puffy Bombs

凡於推廣期內報名參加指定出發日期之指定歐洲、日本、東南亞旅行團及韓國、泰國機票+酒店套票，每位可享有色彩繽紛Bombshell Puffy Bombs乙件。4人同時報名參加東南亞旅行團，再可獲價值HK$780之Bombshell Neon Cake乙個。當所報名之團隊成團後，會有專人聯絡領取Bombshell Neon Cake之安排。

優惠五：網上報名 每位再送一支紅/白餐酒

凡透過美麗華旅遊官方網站報名，參加指定歐洲、東南亞、日本旅行團，均再贈送每位客人一支紅/白酒。