iPhone 14十個必知　專家預料Pro Max最好賣

Apple剛於香港時間9月8日凌晨1時舉行名為「Far Out」的特別活動，一如所料發表了全新iPhone 14系列，以下為大家綜合了重點懶人包，出機前必看！

【1】今年有幾多部iPhone？

- iPhone 14、14 Plus、14 Pro及14 Pro Max共4部，取消了以往叫好不叫座的mini機種

- iPhone 14及14 Plus採用航天工業級鋁金屬設計，備有午夜暗、藍、星光、紫和 (PRODUCT)RED色

- iPhone 14 Pro及14 Pro Max採用醫療級不銹鋼及紋理啞面玻璃設計，備有暗紫、銀、金及太空黑色

【2】4部iPhone尺寸有何不同？

- iPhone 14: 6.1吋屏幕，尺寸146.7x71.5x7.8mm，重172g

- iPhone 14 Plus:6.7吋屏幕，尺寸160.8x78.1x7.8mm，重203g

- iPhone 14 Pro：6.1吋屏幕，尺寸147.5x71.5x7.85mm，重206g

- iPhone 14 Pro Max：6.7吋屏幕，尺寸160.7x77.6x7.85mm，重240g

- 所有機型尺寸均跟上代不同，意味舊機殼不能順利過渡

【3】iPhone 14及14 Plus屏幕有何特色？

- 沿用上代的「M字額」設計

- Retina XDR顯示器配備OLED技術

- 支援1,200尼特最高HDR亮度、2,000,000:1對比度及杜比視界

- 機面均受陶瓷晶體護面保護，具備防濺、耐水及防塵功能

【4】iPhone 14及14 Plus的相機規格怎樣？

- 全新1,200萬像素主鏡頭，配備更大的ƒ/1.5光圈及1.9微米像素，帶來更少雜訊及更快快門

- 全新1,200萬像素超廣角鏡頭，焦距13mm、光圈ƒ/2.4

- 全新1,200萬像素前置原深感測鏡頭，配備ƒ/1.9光圈，首度支援自動對焦，遠處群拍也能快速對焦

- 光影引擎改善所有鏡頭中至低光的拍攝表現，超廣角及原深感測鏡頭提升2倍，主鏡頭提升2.5倍

- 影像處理期間提前運用「深度融合」技術，能保留更多相片細節

- 加入「動作模式」，調整明顯搖動、動態及震動，帶來如Action Cam的穩定拍攝效果

- 改良的原色調閃光燈比以往光亮10%，光線更均勻

- 「電影效果模式」現支援24fps或30fps的4K影片攝錄

- 對應點對點杜比視界HDR

【5】iPhone 14及14 Plus的性能如何？

- 沿用上代的A15 Bionic晶片，內置6核心CPU、5核心GPU及16核心神經網絡引擎

- 內部經過全新設計，帶來更佳的調溫效率

- 電池更持久，iPhone 14可連播20小時影片，14 Plus可連播26小時，比上代播19小時長

- 俱支援20W快充及15W MagSafe充電

- 美國型號移除了SIM卡槽，港版則保留雙nanoSIM卡槽

- 仍僅對應Wi‑Fi 6，並未如傳聞般對應Wi-Fi 6E網絡

【6】iPhone 14 Pro及14 Pro Max新屏幕的有甚麼特色？

- 均配備採用ProMotion技術的超級Retina XDR顯示器

- 常亮顯示 (Always-On)首次於iPhone登場，由全新1Hz更新頻率及多個節能技術支援

- Pro Display XDR系統的最高亮度達到2,000尼特，亮度為13 Pro的兩倍

- 同樣有陶瓷晶體護面，防濺、抗水與防塵

- 原深感測鏡頭位置如傳聞採用「藥丸」造型，較以往佔用更少顯示面積

- 「藥丸」位置設全新「動態島」(Dynamic Island)功能，實時變形以顯示提示、通知及活動

- 長按「動態島」可使用各項控制功能，「地圖」、「音樂」或「計時器」更可縮少在上方顯示

【7】iPhone 14 Pro及14 Pro Max影相勁咗幾多？

- 首度加入4,800萬像素主鏡頭，中至低光拍攝表現提升2倍

- 主鏡頭內置四合一像素感應器，聚光表現提升20%，能捕捉更多細節及減少雜訊

- 全新1,200萬像素超廣角進一步提升微距能力，中至低光拍攝表現提升3倍

- 升級的1,200萬像素長焦距鏡頭帶來3倍光學變焦

- 在0.5倍、1倍及3倍變焦選項外，加入2倍變焦選項

- 可拍攝4,800萬像素的ProRAW影像，呈現出前所未有的細節

- 全新1,200萬像素前置原深感測鏡頭配備ƒ/1.9光圈，支援自動對焦

- 全新原色調閃光燈重新設計，配備9個LED燈，可根據已選取的焦距改變模式

- 跟iPhone 14機型一樣有「動作模式」及「電影效果模式」

- 對應ProRes及點對點杜比視界HDR

【8】iPhone 14 Pro及14 Pro Max性能提升多少？

- 採用全新A16 Bionic晶片

- 全新6核心CPU速度比其他競爭對手快40%

- 5核心GPU配備50%更高的記憶體頻寬

- 16核心神經網絡引擎，每秒可處理多達17萬億項操作

- 支援全新的相機硬件，每張相片可以處理多達4萬億項操作

- 美國型號改用eSIM，港版雙nanoSIM卡槽

- iPhone 14 Pro可連續播片20小時，跟13 Pro相同

- 俱支援20W快充及15W MagSafe充電

【9】全線iPhone 14均加入了「車禍偵測」功能，它是甚麼來？

- 全新雙核心加速感應器可偵測256G的G力數據，再配合高動態範圍陀螺儀偵測嚴重車禍

- 當用户失去意識或無法使用iPhone時，自動致電緊急服務，並通知緊急聯絡人

- 動作演算法經由超過100萬小時的真實路面駕駛及車禍記錄數據訓練，提供更佳的準確度

【10】幾時推出及賣幾錢？

- 全線於9月9日晚上8時起接受預訂，各型號限購2部，Pro Max沒有加價，其他微加HK$100

- iPhone 14、14 Pro及14 Pro Max將於9月16日起發售，而14 Plus則於10月7日起發售

- 售價如下：

iPhone 14: HK$6,899(128GB)、HK$7,699(256GB)、HK$9,399(512GB)

iPhone 14 Plus: HK$7,699(128GB)、HK$8,499(256GB)、HK$10,199(512GB)

iPhone 14 Pro：HK$8,599(128GB)、HK$9,399(256GB)、HK$11,099(512GB)、HK$12,799(1TB)

iPhone 14 Pro Max：HK$9,399(128GB)、HK$10,199(256GB)、HK$11,899(512GB)、HK$13,599(1TB)