陳貝兒《無窮II》訪野生象保護區初次餵象BB

陳貝兒（Janis）任主持的TVB節目《無窮之路II—無價之保》中，Janis與攝製隊走訪雲南昆明、西雙版納野生象保護區及內蒙古，探討曾面對瀕臨絕種的野生雲南亞洲象為何去年突然「離家出走」，及有「死亡之海」之稱的庫布其沙漠農牧民，如何群策群力改善荒漠化問題。

難得深入野生象集中地保護區，Janis自然要與獲工作人員呵護備至的象寶寶近距離接觸，過程更是「驚」「喜」無限。Janis先體驗餵飼象寶寶過程，搞笑的是象寶寶除了「進擊」的從Janis手上及籃內搶過食物；當發現Janis手上已再沒食物時，還即場「拂袖離去」，被工作人員及Janis取笑「相當現實」。另有頑皮象趁Janis認真工作期間以鼻子搔其臉龐錫錫，十分盞鬼。

另外Janis還在保明偉帶領下，與其親手救回及養大的「象女兒-羊妞」近距離接觸，並直擊羊妞進行重返野外培訓；過程中，Janis與羊妞打成一片，更與對方大玩泥漿浴，Janis事後坦言感覺微妙：「我感受到人同大象關係好緊密同微妙，見到羊妞開心到典晒地玩泥沙，我發覺野生大象其實同人一樣有感情有感受。」羊妞其實相當有故事，當年只得7天大的牠，因臍帶感染發炎及先天心律不齊等問題遭象群遺棄並瀕臨死亡；幸好獲保明偉及工作人員拯救重獲新生。