珍妮花羅倫絲自爆生B之前曾經歷兩次小產

奧斯卡金像影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）今年2月被傳為老公Cooke Maroney生B，不過半年來一直未有回應喜訊。直至最近她接受一本時尚雜誌訪問時才首度證實喜訊並透名BB性別及名字。但同時她亦自爆之前曾經歷兩次小產！

她在訪問中表示2月為老公誕下一子名為Cy，而名字是向老公的最愛的藝術家Cy Twombly致敬。此外，珍妮花亦自爆在20歲出頭時，曾意外小產，不過她直言在小產前已「百分之百」打算墮胎。然後到她與老公婚後不久，正想要生B之時卻又再次不幸小產，並接受過刮宮手術。直至今年2月誕下麟兒。她表示在懷孕時不斷想到女權正在不斷改變，而6月最高法院推翻「羅訴韋德案」，取消女性墮胎權，即時勾起她的痛苦回憶。

另方面，珍妮花亦接受該雜誌視頻訪問，在訪問中她被記者問：「讀過有關自己最古怪嘅報道？？」她想了一會即回答：「就係我被Harvey Weinstein Ｘ過。」2018年，一名匿名女子入稟告Harvey Weinstein時曾表示他周圍炫耀自己同珍妮花上過床以助她的事業。當時珍妮花都否認過。