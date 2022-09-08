【咁勁冇人講】當風箏遇上風「風中巨獸」起飛

炎夏漸退，秋風漸起，又是放風箏的好時候。古人放風箏，本為懷念故人，如今卻已變成消閒活動。雖然玩風箏的人不少，但真正熟悉風箏的人其實不多。

風箏五花八門

在太子經營文具店的麥富華，是香港少數專營風箏生意的人，他店中的風箏不但五花八門，華哥也時常耐心跟客人講解風箏：「風箏通常分為『有骨』和『無骨』兩種，有骨風箏就是最常玩的三角風箏，而無骨風箏就是立體風箏（軟體風箏），它像塑膠袋，只要有足夠風量，一個人也能操控。」此外還有長尾風箏，其尾巴可長達幾米，飛行會更穩定更美觀；另外還有特技風箏，要多人同時操作多隻風箏一起呈8字形、圓形或N字形飛，也要不停有風才能玩。華哥還特別推介一種小型風箏（室內風箏），只需要很微的風便可起飛，室內或室外也能玩。

記得留意小朋友

放風箏也是熱門親子活動，但不等於絕對安全，在2020年新竹市國際風箏節中，就曾發生女童被風箏尾巴捲上半空意外，幸好最終有驚無險，華哥都話放風箏也有要注意的地方：「相信當時放風箏的環境實在太擠擁，小朋友拿着風箏四處跑，很容易就被纏上，所以玩風箏時大家一定要保持適當距離，盡可能避免過多風箏同時擠在天空，否則互纏一起，大家也沒得玩。」華哥還提醒大家，出發前最好帶備剪刀或指甲剪，若然風箏纏着，也能把線剪斷，便最安全妥當。

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世界風箏大不同

放風箏可以消閒，也可以競賽顯實力，演變成大小不同的風箏節。以下幾個地方的風箏，也都各有自己傳統和特色：

台灣．空中巨獸

台灣每年風箏節有很多，例如桃園國際風箏節、冬山風箏嘉年華等，當中最亮眼的必是像「空中巨獸」般的立體大風箏，它們造至可以是八爪魚，也可以是巨龍，今年桃園國際風箏節主角，更是多條長逾16米的「巨鯨」，隻隻生猛栩栩如生；如果你充滿童心，今年在冬山風箏嘉年華出現的沒穿褲子小新，肯定會讓你心花怒放；當然你還可看到多人同操控特技風箏的神乎其技，保證嘆為觀止。

中國．太空漫遊

中國山東濰坊有「世界風箏之都」美稱，今年4月當地就曾有過長達160米的巨型風箏升空，它結合了傳統風箏製作技法與現代數碼技術，重現出中國神州十三號與太空站成功對接的壯舉，甚至還原了太空人出艙作太空漫步的情景，令人拍案叫絕；據知風箏在空中的接合過程，全透過電機和遙控來控制，風箏猶如浮在空中的複雜機關，世界風箏之都手藝果真名不虛傳。

日本．快高長大

每年在日本滋賀縣舉行的東近江大風箏祭，從江戶時代至今已有300多年歷史的傳統活動，他們放風箏以祈求男童健康成長，但不知是否風箏愈大就愈健康，以至他們的風箏竟最大可以有100疊的面積，即約13米乘12米大，傳統上要100個成人才拉得動，也頗誇張。

峇里．發聲巨箏

峇里島風箏節，絕對獨一無二，皆因風箏的體積都非常巨大。峇里島風箏節，源起於一個感謝上蒼賜予豐收的農耕節，放風箏就是給神明供品，這些傳統風箏都裝設了會「嗡嗡」發聲的竹片，聲音如像跟神明低語，祈求風調雨順、五穀豐收。時至今日，峇里島風箏變得愈來愈巨大，不但可闊達10多米，尾巴甚至長逾240米，它起飛時，如同飛機起飛震撼，可謂蔚為奇觀。