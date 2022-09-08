法日混搭料理　精緻好品味

日本菜和法國菜雖然是兩種截然不同的菜系，但它們同樣對食材的要求嚴謹，烹飪方式繁復，菜式擺盤精緻，兩種菜系結合的話，味道和風味更上一層樓，相信會為客人帶來不一樣的體驗。

優質牛肉海鮮

肉嫩多汁的牛肉、輕盈彈牙的海鮮各有捧場客，灣仔法日扒房BIFTECK 近日於逢星期六、日及公眾假期推出2款全新的「Fête du Bifteck」周末早午餐，「Délice de Bifteck」 以牛肉做主角，菜式有美國Prime級生牛肉他他配魚子醬、A4和牛迷你漢堡配和牛清湯丶和牛天婦羅及和牛西冷卷，主菜有西班牙天然草飼牛丶澳洲M7和牛及韓牛和美味的甜品師精選。另一款「Délice de Fruits de Mer」 以海鮮入饌，前菜是是日海鮮他他配三文魚籽、日本紅蟹肉迷你漢堡配龍蝦清湯及蟹肉沙律，主菜是波士頓龍蝦意大利雲吞配馬賽魚湯。客人可加指定價錢指定享用氣酒酒或桃紅氣酒酒，又或度身訂造的醇酒配搭。除此之外，餐廳於星期一至五推出新的「C'est Délicieux」午市菜單，前菜有精選廚師沙律、煙肉焦糖牛肉燴馬尼拉蜆或日本紅肉可樂餅等，品嘗湯水後，主菜有慢煮北海道千歲豬腩、壽喜燒汁醃M6澳洲和牛配薏米飯、波士頓龍蝦帶子手打意粉配櫻花紫菜汁，肉食之選有澳洲300日穀飼肉眼邊、SRF美國和牛封門柳或美國Brandt Beef Prime級小牛柳，讓客人於午餐都可吃得盡興。

新廚獻技

主廚作為餐廳的靈魂人物，菜式自然不同凡響。尖沙咀The Mira Hong Kong法日餐廳WHISK早前迎來新任主廚，因而推出2款新菜單，「Finesse」晚餐菜譜內有餐前小食炭烤鰻魚，富創意的味噌撻，內裏是牛奶燉鱈魚餡配日本山藥和法國魚子醬，另外有比目魚伴日本青佐酸豆葡萄乾橄欖醬、日本槍烏賊伴煙熏百香果及古斯米，主菜是炙燒珠雞伴迷你紅蘿蔔和炙燒A4佐賀和牛肉眼扒。至於 5或6道菜的「Taste of Craft 」非凡品味午宴，就有魚子醬花配凍日式高湯、時令日本山梨縣白桃雪葩伴玫瑰及木槿等，菜式會根據食材或季節轉款，絕對能滿足客人的要求。