靈敢侶情：要懂得分辨無漂麵粉

上回講到有漂和無漂／熟成麵粉的分別，今篇講如何分辨，但要分辨，其實不是去看麵粉的質地或顏色，事關，很多時是沒有明顯的分別。所以，我們要從另一方面去了解。首先，很多人都認為，無漂麵粉的包裝上，必定會列明「無漂（Unbleached）」，但也會有例外。

先講為何會寫明，好簡單，因為生產地、或出口地的法例容許生產和使用有漂麵粉，所以，無漂的便有需要列明。而例外情況就是︰生產地的政府根本不容許在麵粉中使用漂白劑，既然不存在有漂，便無必要列明無漂。但當然，生產商都有可能按出口地的食品法例規定，而為當地換上寫着「Unbleached」的新包裝。

因此，在香港市面售賣、由歐盟出產的麵粉，很少會列明無漂，因為歐盟早已於1990年代，全面禁止在麵粉中使用漂白劑。

「全面禁止」四個字，也是我們值得注意的一點。上篇提到過，漂白劑有很多種，「全面禁止」就是不論哪一種，總之禁止使用，但有不少生產地，其實只禁了其中一至兩種，而仍在使用的漂白劑，則修飾易名成「改良劑」，在銷售商或網民以訛傳訛之下，便誤解成「某麵粉最健康了！無漂的！」繼而盲目追捧，病從口入。

另一個令人容易犯上道聽途說，繼而選購錯誤的特點是︰將生產地的人的壽命長短、跟其食物質素畫上等號。其實，一個地方的人是否長壽，除了要看飲食，還得看醫療制度、衞生環境、空氣質素等等，所以，長壽並不等於食物質素高。

換言之，要如何分辨無漂麵粉，要不選擇寫明「Unbleached」的，要不先了解不同國家和城市的食品法，然後才購買。是有點困難，但知識能改善健康，「自己整都係想健康啲」，既然如此，就不要因為不知道而繼續病從口入。

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周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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