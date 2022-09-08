Koenigsegg CC850　雙重致敬之作

以融合航天科技造車工藝見稱的瑞典手工超跑車廠Koenigsegg，最近廠方趁旗下首款量產超跑CC8S誕生20周年，兼品牌創辦人兼CEO — Christian Von Koenigsegg 50歲生日之際，推出全新CC850限量超跑作雙重致敬。礙於有錢的忠實車迷太多，50個生產配額早被認購一空，日前廠方宣布追加 20個配額，雖然每輛索價365萬美元起，未連稅折合約2,862萬港元，照樣火速售罄。

自在1994年創廠以來，Koenigsegg推出過多款專為打破速度紀錄而誕生的超跑車型，當然作為廠方首款量產超跑的CC8S也不例外，在2002年甫推出時，即打破世界健力氏紀錄成為全球速度最快量產車。

新登場的CC850可說是廠方以當代的設計及技術對CC8S的重新構想，不過廠方強調CC850並不是打破速度紀錄而生，而是想通過令人振奮的性能為車迷帶來Koenigsegg有史以來最純粹、最根本的快樂駕駛體驗。從CC850身上雖然我們可以找到不少吸取自CC8S的設計靈感，包括一字排開的三圓式尾燈和有點像舊款旋轉式撥號電話般輪圈設計，但車上由各項科技配置一點也不舊，比如標誌性可拆式硬頂、同步旋翼車門系統及允許駕駛者通過輕型液壓系統遠程打開車門、前蓋及引擎蓋的 獨有Autoskin操控功能，以至所搭載的動力及傳動系統，全都是最新、最先進。

它跟Jesko一樣，以廠方自家製造並經重新設計的5.0L V8 雙渦輪增壓引擎作動力核心，不僅響應速度和轉速都是廠方有史以來最快，而且它既可使用一般汽油，亦可使用E85可再生生物燃料汽油 。使用E85乙醇汽油的話，最大馬力高達1,385hp，同時受惠於裏裏外外都採用極輕量化的配置及設計，整備車重僅1,385kg，成就繼世界首輛擁有1:1 馬力重量比的ONE：1之後，又一擁有1:1 馬力重量比的超跑作。若使用一般汽油，也擁有達1,185hp最大馬力，至於峰值扭力則同為1,385Nm。值得留意的是，所搭配的9前速LST波箱，現配備了全球首創的革命性Engage Shift System (ESS)換檔系統，能允許駕駛者在6前速手動(須配合離合器踏板)或9 前速自動波之間無縫切換。簡而言之即是隨時可按駕駛者需要，提供強調主自操控的手動駕駛樂趣，又可隨時轉回自動駕駛，享受輕鬆自在的旅程。

規格表

車型：雙門雙座位超跑

引擎：V8雙渦輪增壓

容積：5.0L

最大馬力：1,185hp/7,800rpm（一般汽油）；1,385hp/7,800rpm（E85乙醇汽油）

最大扭力：1,385Nm/4,800rpm

傳動：九前速LST波箱

驅動：中置引擎、後輪驅動

車身體積：4,364×2,024×1,127mm（長×闊×高）