情人知己　佐治古尼新片首映戲裡戲外老婆齊出席

荷里活男星佐治古尼（George Clooney）出晒名人緣好，在圈中有不少好友。其中包括美國女星茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）。他們感情好好之餘亦多次在銀幕上合作，最近他們就在浪漫喜劇《幸福入場券》（Ticket to Paradise）中再度合作。而昨晚（7日）他們就一同出席該片於英國倫敦舉行的首映禮，2人一同出席之餘，「古尼嫂」人權律師Amal Clooney亦有到場陪老公。

在片中古尼與茱莉亞飾演一對過氣夫妻，為了阻止女兒步他們後塵遭遇婚姻失敗而合力破壞囡囡的婚事。雖然戲內反晒面，但現實生活中卻相當之老友！他在首映上與兩位「老婆」一同合照。

除了古尼與茱莉亞之外，有份參演的美國女星Billie Lourd大肚現身正式宣布有喜，她是 《星球大戰》（Star Wars）女星「莉亞公主」嘉莉菲莎（Carrie Fisher）的女兒。此外，《幸》的導演Ol Parker亦帶埋與影星前妻泰迪紐頓（Thandiwe Newton）所生的兩名千金Nico和Ripley一同出席。其中17歲的演員女兒Nico與母親猶如「餅印」般！