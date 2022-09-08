Disney+ Netflix開戰！《木偶奇遇記》鬧雙胞

美國兩大影視串流平台Netflix和Disney+向來競爭激烈，而近期兩大平台的競爭更見白熱化。迪士尼早前公布上一季業績時，透露Disney+訂閱人數已經增加至2.21億人，正式超越Netflix的2.2億訂閱人數。而兩大平台近日更出現撞題材「鬧雙胞」的情況，他們相繼推出由童話故事改編的《木偶奇遇記》（Pinocchio）！

Disney+今日率先推出由奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）主演的真人版《木偶奇遇記》，影片以真人加電腦特技拍攝而成。並由與湯多次合作的老拍檔《阿甘正傳》（Forrest Gump）金像導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）執導。

而Netflix亦會於今年12月推出自家製作的《木偶奇遇記》-《吉拿域戴拖路之皮諾丘》（Guillermo del Toro's Pinocchio），不過與Disney+版本不同的是，影片將會是一部「定格動畫」（Stop motion animation）。影片由《忘形水》（The Shape of Water）墨西哥金像導演哥連慕迪多奴（Guillermo del Toro）執導。英國男星伊雲麥格高（Ewan McGregor）將為小蟋蟀占美（Jiminy Cricket）配音。雖然比Disney+版本遲推出，不過原來哥連慕早於14年前已宣布開拍，但一直因資金問題而搞唔成直至2017年宣布開拍計劃「壽終正寢」。直至「白武士」Netflix出現宣布開拍。

其實「鬧雙胞」的情況過往於荷里活多次出現， 1998年，迪士尼和夢工場就多次出現「撞撟」的情況，其中夢工場的動畫《蟻哥正傳》（Antz）就與同樣以昆蟲作為題材的彼思動畫《蟲蟲特工隊》（A Bug's Life）「鬧雙胞」。之後同年的太空災難片《末日救未來》（Deep Impact）和《絕世天劫》（Armageddon）亦同樣出現「撞撟」的情況。而近年這種情況亦不時發生，最經典莫過於以「Apple教主」喬布斯（Steve Jobs）為主題的兩部傳記片《喬布斯》（Jobs）以及《時代教主：喬布斯》（Steve Jobs）。兩片分別由艾斯頓古查（Ashton Kutcher）和米高法斯賓達（Michael Fassbender）飾演喬布斯。