古巨基都攞過獎！唐安麒兩大愛將跑出　出戰韓國年度盛典

有「美容教主」之稱的唐安麒，旗下ACE娛樂的兩名愛將BrianBond（林灝邦）及C Lam.（翟司琳）成功入圍韓國年度盛事《Face Of Asia》，將在今年10月出戰韓國參賽！早前由ACE ENTERTAINMENT及韓國ASIA MODEL FESTIVAL合辦的亞洲最大型模特兒比賽《亞洲模特盛典香港賽區》（Face of Hong Kong），誕生三名冠軍，其中兩位就是BrianBond及C Lam.，對於成功入圍參加韓國的大賽，ACE娛樂老闆唐安麒說：「十分榮幸！非常高興！本來以為只得一位入選，結果兩位都入選，可以去韓國參賽，真係好開心！」

原來《Face of Asia》今年是舉辦第17年，是韓國大型國際模特兒選拔活動，是韓國及亞洲模界及演藝圈的「星工廠」，歷屆的勝出者，均有機會參與國際性的時裝展及演藝娛樂活動，如2018年韓國江原道平昌郡舉行的冬季奧林匹克運動會表演、首爾時裝周等。而《Face of Asia》除了選拔新星，每年都會頒獎予亞洲演藝及時尚界的代表人物，歷屆得獎者星光熠熠，包括東方神起、車勝元、權相佑、崔智友、少女時代、李炳憲、秀賢、林志玲丶古巨基等。