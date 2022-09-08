被古巨基讚新世代實力唱將　MC笠高帽：假音都係學佢！

古巨基音樂企劃「I Really Love To Sing」第二炮請來MC張天賦合作，日前推出歌曲《自我安慰》合唱版，由於疫情反覆，最初基仔是透過短訊和視像通話跟MC討論相關合作，直到「實體」見面已經是大半年後的事，基仔說：「我哋正式聯絡係舊年，依家大家見到MV出現嘅時候已經有大半年，因為疫情，所以過咗咁耐先可以郁番去錄音同拍MV。」

提到受到基仔邀請，MC難掩興奮：「我係超級開心！收到你message，原本個距離係好遠㗎嘛，剎那間佢傳短訊我喎！你諗吓有一日你瞓醒『喂，我係古巨基呀……』嗰吓係好突然，用言語解釋唔到，但係真係好surprise，同埋知道可以一齊錄歌、去合作一首歌，嘩！好有型！」

基仔直言對MC印象深刻：「每一個時代嘅樂壇都需要一啲好有實力嘅唱將，做一啲可以繼續流傳落去嘅歌。我聽到MC唱歌嘅時候，覺得佢嘅能力係呢個樂壇、呢個時代，其中一位非常有實力嘅唱將，所以邀請佢一齊參與呢個Project。」當日他展開這個Project前，有不少網民「提名」MC，他說：「我就搵到佢一啲片段，有busking翻唱，最深刻嘅一段係佢喺間餐廳表演，我覺得喺餐廳個音響、環境各樣可能唔算係最『靚仔』嘅情況下，但佢都可以唱出咁『靚仔』嘅聲。」

MC坦言自小便喜歡模仿基仔唱歌，甚至假音也是從基仔中學習練成：「我練到假音真係因為聽你啲歌㗎！好似《歡樂今宵》、《第二最愛》。」MV中，MC飾演舒文監製的助手：「剛剛一幕戲係我幫古Sir set咪錄音，係一種同佢擦肩而過嘅感覺。」MC更解構《自我安慰》的MV，與之前的《飄流教室》是上下集的故事，大家看完便會明白。MV女主角再次找來柏安妮女兒許恩怡（Natalie）擔任，基仔表示覺得Natalie演戲不錯，MC則謂二人第一見面已經是於大澳拍攝那天，他表示很擔心需要花很多時候讓Natalie適應、warm up，但最後卻來個反高潮：「喺大澳見到佢，佢第一句就『Yo！What's up！』就過嚟擊掌先喎！反而輪到我驚自己需要warm up啦，其實好快好順利地就熟落咗。」非常搞笑。