魔王級規格　Apple Watch錶王玩足60個鐘！

除了iPhone 14系列，Apple亦同步發表了Apple Watch Series 8、全新Apple Watch SE、Apple Watch Ultra及第二代AirPods Pro等周邊配件。

Apple Watch Series 8照舊提供41mm或45mm錶殼尺寸，也設有亮度1,000尼特的常亮Retina LTPO OLED顯示器，正面看外形變化不大。然而它在「心電圖」app及跌倒偵測的基礎上，新增體溫感應、排卵期回溯推算、「車禍偵測」及國際漫遊等功能，全新低耗電模式更延長電池使用時間至36小時。鋁金屬錶殼顏色有星光色、午夜暗色、銀色及 (PRODUCT)RED，而不銹鋼錶殼則備有銀色、石墨色及金色。

新版Apple Watch SE則採用40mm或44mm鋁金屬錶殼，錶身較細，配備全新S8 SiP，速度提升達20%，同樣具備「車禍偵測」及國際漫遊功能。備有午夜暗色、星光色及銀色，適用於所有錶帶。

Apple Watch Ultra則為極限運動而設，配備49mm鈦金屬錶殼及平面藍寶石玻璃錶面，亮度高達2,000尼特，比其他Apple Watch光亮兩倍。超精準的雙頻GPS結合L1及最新L5頻率，帶來歷代最精準的GPS，同時設有可自訂的動作按鈕，讓用户快速使用各種實用功能。在正常情況它可使用36小時，低耗電模式電池更可用60小時！「尋路人」(Wayfinder) 錶面把指南針與盤盤合二為一，可同時顯示8個複雜功能。其他極限分唇包括可描繪過往路線的「回溯」功能；能發出86dB遠至600呎都聽到的求救聲響； MIL-STD-810H軍用認證及EN13319深潛40米防水等級，相當強勁！

最後介紹埋第2代AirPods Pro，升級用H2晶片，可消除比上一代高兩倍的噪音，同時提供配合動態頭部追蹤的「個人化空間音訊」功能，以及進一步提升的「適應性通透模式」，締造獨特聆聽體驗。另外，如今可直接在耳筒柄上使用觸控功能，控制媒體播放及調校音量。在使用「主動消噪」功能的情況下，用户可享30小時聆聽時間，比上代多出6小時。新設計的充電盒抗汗及防濺耐水，配備掛繩孔，內置喇叭以聲音提示位置，最特別是今代竟可用Apple Watch充電器無線充電，減省常用線材。

以上所有Apple Watch即日起接受訂購，Series 8及SE於9月16日起發售，售價分別HK$3,199起及HK$1,999起；而Ultra則於9月23日起發售，售價為HK$6,399起。至於第2代AirPods Pro售價為HK$1,849，由9月9日起接受訂購，並於9月23日起在零售店內發售。