放假喇！Chill歎玩味雞尾酒

每日返工不停工作無時停,壓力大精神疲憊,放工總想放鬆一下,嗒番杯酒精飲料就Perfect,有助放鬆神經兼同三五同事友人吹吹水,最近就有酒吧及餐廳推出全新雞尾酒款式,賣相靚一靚,連女生都Like,聽日放工就可以嗒番杯,仲可以放幾日假,Chill歎!

清爽盞鬼

位於中環的酒吧餐廳CARBON由即日起至10月31日期間,與本地全新元氣飲品Eve合作,推出充滿夏日清爽感的清暑雞尾酒。Eve以有機草本植物和水果泡製而成,無咖啡因、無糖、低卡路里並含多款維他命及礦物質;當中的薑黃是其中一種主要材料,有助改善和維持肝健康。飲料的其他成分則有指幫助提高情緒、有助於神經認知、增強免疫力和對抗疲勞等。餐廳將作為香港首款純草本的健康飲料的元氣梳打,加入藍莓氈酒、奇亞籽及手作藍莓果泥等調成夕陽晚霞(Blueberry Sunrise)。大家亦可於9月9、16、23及30日享用Eve元氣梳打或主題雞尾酒可即場由專人指導下調製擁有自己獨特個性的雞尾酒,最盞鬼的是可以入罐帶走,體驗最流行的「RTD」(Ready-to-drink)潮流呢!

大玩元素

位於中環的日啡夜酒的BARCODE,日間是一間咖啡館,晚上則化身成酒吧,最近就以空氣、水、火及土元素設計了全新的雞尾酒單。以空氣為設計靈感創作的Beyond the Clouds、以水為靈感設計的Under the Sea、用火元素創作的Rubi Cube,以及以土為元素設計的Man Go及Gin Zu。要數最搶Fo的款式,非Beyond the Clouds莫屬,用上浸製牛角包的伏特加、士多啤梨果醬、柑橘汁等調製而成,面層放上雲呢拿棉花糖,猶如天空中的雲朵,夢幻誘人。味道新奇有趣的Under the Sea,用上加入蠔浸漬過的伏特加、車厘茄、鹽漬羅勒、辣醬等混調成獨特雞尾酒,加入雅枝竹精華,帶來集鮮、辣、鹹及酸於一身的獨特滋味!