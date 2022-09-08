篠見星奈 G奶滿希望

對未來滿懷希望，人先會活得開心、願意消費，所以日本寫真界好識做，努力搜羅巨乳美少女，希望留住一眾「胸奴」，令佢哋喺追求官能刺激方面得到滿足，從而對不斷推出嘅新作充滿期待，好似今期「世界Cup」主角篠見星奈，就被譽為「美少女巨乳之新希望」！

嚟自北海道

大家知唔知喺日本人眼中，嚟自邊度嘅女仔最具吸引力呢？答案係日本東北地區，特別係生於北海道嘅女仔以肌膚白嫩見稱，正所謂「一白遮三醜」嘛！咁有冇實例可以證明呢個說法呢？當然有啦！今日為大家介紹嘅篠見星奈，就係一名北海道美女！話時話星奈已經22歲，但睇落青春逼人，長髮、大眼，加埋甜美嘅笑容，相信好多男士都會被佢嘅顏值所吸引。身材方面，星奈可以話係冇得彈，5呎5吋，身高唔算矮，上圍有對飽滿嘅G奶，屁股亦夠圓夠大，加埋肌膚白嫩滑溜，令好多女人都為之羨慕。

曾做地下偶像

星奈喺2018年開始從事幕前演出，但唔係拍寫真，而係以地下偶像團體「Nicedice」嘅成員身份活躍於舞台。經歷咗4年嘅偶像生活，星奈覺得係時候作出改變，於是利用自己嗰副嫩白又火辣嘅身材進軍寫真界。今年4月，星奈推出首部寫真映像作品《少女の祈り》，銷量相當理想，所以第二部作品話咁快喺7月上市，仲被業界稱為「美少女巨乳之新希望」。講番拍寫真嘅過程，星奈話起初唔係太習慣，甚至有啲驚驚地，理由係作為一名嚟自北海道嘅少女，肌膚比較嫩白，唔可以暴曬，所以每次換上水着到戶外演出，肌膚好易曬到紅晒，真係戥佢辛苦！