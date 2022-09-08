鹹濕裝修工　性急又賣力

屋企要裝修，唔一定忙到一頭煙，反而有機會搞到腳仔軟。想知點解？今次介紹嘅四仔作品就會畀到答案，講真見到啲咁索嘅女人做裝修做到除晒衫，相信大部分男士都會忍唔住伸出援手吧！

色誘老漢

寂寞老漢遇上好色嬌娃，究竟會發生乜嘢事？由Devil's Film推出嘅《Horny Old Men #6》，講述做裝修嘅老漢接柯打去豪宅開工，點知屋內有位空虛寂寞嘅美少女，佢被裝修工身上嘅男子氣概所吸引，心如鹿撞，於是主動挑逗，最終雙方嚟個肉體交鋒。影片搵嚟Kiara Cole、Aria Valencia、Gia DiBella等脫星演出，佢哋嘅平均年齡只係20歲，個個嘅上圍都係D Cup或以上，淨係青春加巨乳都足以令一眾四仔迷產生性幻想。

願賭服輸

有冇試過同人打賭？輸牙骹通常都係請食嘢，但遇着對方係好色之徒，好可能要輸到除底褲！就好似呢套由Pink'o炮製嘅四仔《Glamour Dolls #15》，片中一班裝修女工本嚟好地地喺大宅內進行工程，點知嫌工作沉悶，突然嚟場打賭，輸咗要同第一位喺大宅內出現嘅男人曳曳，冇幾耐就有位大隻水電工入嚟，結果飾演裝修工嘅Lisa Amane只好撩對方打番場友誼波。之後佢哋意猶未盡，結果輪流成為輸家，齊齊參與肉體大戰。

汗濕乳搖

大波妹做裝修會令你產生乜嘢遐想？呢套由Spizoo出品嘅《Big Boobs Hard at Work》，實行將呢啲遐想演畀大家睇！故事講述4位女裝修工喺酷熱天氣下，做嘢做到香汗淋漓，眼見周圍無人，決定裸體上陣，偏偏呢個時候有班男士出現，於是諗住挑逗吓對方，結果巨型兵器迅速現形，搞到佢哋春心蕩漾，跟住嘅發展當然係香艷到極。值得一提，呢套作品以汗水同乳搖為賣點，加埋有Katrina Moreno、Chloe Lamour等巨乳脫星孭飛，視覺效果一流。