無綫傳承港劇精神︱古天樂獲邀做綜藝　任最強導師

身為「港劇之霸」的無綫將聯同內地兩大平台，以「三劍合璧」姿態強勢打造傳承港劇精神的節目《無限超越班》，在日前舉行的招商會上，宣布三大從未踏足內地綜藝的影帝梁朝偉、古天樂及劉青雲，獲邀請打造宇宙最強導師團。至於視后佘詩曼和張智霖這對「十月初五」經典CP更會隨時坐鎮，粒粒巨星，吸納廣告費更是驚人，難怪《無》被封史上最強兼含金量最高的綜藝節目。

內地綜藝節目百花齊放，吸引不少來自中港台韓等地的巨星名人加盟。以「香港回歸25周年特別獻禮」為旗號、由無綫及芒果TV聯手打造宣揚港樂的《聲生不息》，今年4月開播後引起極大回響，久違幕前多時的葉蒨文再振「聲」威；「聲夢幫」炎明熹和曾比特盡顯新一代實力，火速在內地爆紅。無綫再下一城，聯同優酷及浙江衞視「三劍合璧」，打造史上最強及含金量最高的綜藝節目《無限超越班》，預計在本月底拍攝，下月底播出。

新一代藝人重演經典劇

浙江衞視於本月6日舉行「2022浙江衞視秋季招商會」，公布今年秋季新一輪節目攻勢，當中最強及帶來無限驚喜，莫過於以傳承港劇匠心獨妙精神為主題的《無限超越班》，讓新一代中港藝人重演無綫的經典劇集，而宣布的擬邀嘉賓名單更是宇宙最強！無綫逾50年來炮製無數港劇，一直是全球華人的娛樂及集體回憶，更是華人巨星的搖籃。而《無》在無綫高層曾志偉號召下，盡集多位無綫視帝視后以及無綫出身的巨星，分別擔任導師或飛行嘉賓，最震撼是身為5屆金像獎影帝及康城影帝的梁朝偉成為擬邀請的嘉賓名單之一！

80年代加盟無綫成為當家小生的梁朝偉，主演的《新紮師兄》及《鹿鼎記》等膾炙人口，轉戰影壇後憑出色演技成為國際矚目的巨星。由於他從來未參加過內地綜藝節目，亦絕迹香港綜藝節目近30年，如果真的落實加盟《無》，定必令《無》成為最重量級的綜藝節目。跟梁朝偉合演《新紮師兄》、主演神劇《大時代》的劉青雲，同樣轉攻影壇後屢創佳作。而主演《尋秦記》的古天樂也是被擬邀嘉賓名單之列，近日憑電影《明日戰記》在內地人氣再爆升，若加盟《無》當然更是話題度爆燈！

據內地業內人士分析，一般招商會公布的擬邀嘉賓名單，雖然未必最後全部落實參加，及有大量細節商討才作決定，但肯定的是電視台在招商會前，已跟相關嘉賓「打招呼」，即是對方已得悉被邀請。業內人士更指，如果3位影帝處男下海參加節目成為最強導師，所吸納的廣告費更是驚人得難以估計！

無綫身為港劇之霸，影響力無遠弗屆，無綫視帝視后更是金漆招牌的收視保證。而《無》另一驚喜是齊集多位視帝視后，早年憑內地劇《延禧攻略》爆紅的佘詩曼，分別於2006年及2014年憑《鳳凰四重奏》及《使徒行者》成為兩屆視后，其獨特「戲功」早已不容置疑，加上近年憑《披荊斬棘》爆紅的張智霖亦被邀請，這對《十月初五的月光》的經典CP，花生度超標！

無綫經典CP對對碰

除了佘詩曼與張智霖，無綫首位「冧莊視后」、憑《巾幗梟雄》系列兩奪視后的「四奶奶」鄧萃雯和「柴九」黎耀祥；合演《難兄難弟》及《流金歲月》的3屆視帝羅嘉良及宣萱；合演《陀槍師姐Ⅲ》的「收視福將」歐陽震華及蔡少芬，以上多對CP盡是港劇的代表性人物。至於主演《鹿鼎記》的陳小春、在《衝上雲霄》系列以「Sam哥」Chok出經典的吳鎮宇，以及影帝影后任達華及惠英紅，也是被邀請名單之一。大批網民瘋狂熱議，指《無》陣容強勢，擔心屆時要付費做串流平台會員才可收看，更笑言如果以上嘉賓未能全部現身，只得半數坐鎮一樣夠噱頭！