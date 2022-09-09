【是日通勝】

農曆八月十四

壬寅年 己酉月 乙丑日

吉時：晚上11時至1時、凌晨1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：交易、嫁娶、安葬

忌：栽種、裁衣、取魚

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：17、29、34、44

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：事業運好到不得了，宜把握時機爭取好業績。

金牛座：財運不錯，小額投資可考慮，易獲滿意回報。

雙子座：要有清晰工作目標，渾渾噩噩勢將一事無成。

巨蟹座：謀事力不從心，遇到問題要懂得向別人求助。

獅子座：得到幸運之神眷顧，財運非常好，生活無憂。

處女座：物色伴侶不可貪就手，若性格不合會有排煩。

天秤座：珍惜當下，告別不切實際的幻想，心情更好。

天蠍座：財運稍遜，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

人馬座：生財有道，不乏賺外快機會，有望豬籠入水。

山羊座：做任何事都要量力而為，以免捱到五癆七傷。

水瓶座：有暗戀對象可考慮表白，有助打破感情悶局。

雙魚座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）兔 社交旺

（跌）羊 狀態差

鼠：說話得體，從事銷售業務易獲客户信賴。

牛：腦筋轉數快，公事上的意見易搵到知音。

虎：單身者加把勁，易跟心儀對象修成正果。

兔：社交活躍，行事有交帶，易獲別人信任。

龍：度過忙碌的上午，易因一時鬆懈而犯錯。

蛇：時來運到，工作得心應手，可獲得佳績。

馬：精神萎靡，做事效率受影響，容易犯錯。

羊：是日沖煞，身心狀態差，無法專心工作。

猴：財運旺，投資可小試牛刀，有意外收穫。

雞：人際關係好，利商談公事，成功機會大。

狗：得財有難度，破財機會大，要看緊錢包。

豬：謀事易鑽牛角尖，有可能跟同事鬧不和。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

人搖福薄 䟴腳也福薄嗎？

人搖福薄，樹搖葉落。大家常常聽到一些老人家說，叫小朋友不要䟴腳，從而教育小朋友改變此習慣，希望不會造成福薄之命運。但是很多人都誤解了，人搖福薄，樹搖葉落之精要所在。

人之所以會搖而導致福薄，是因為身體不佳，以西醫的觀點未必有病，但在中醫角度，跟身體氣虛血弱有關。古人食物不足，很多人營養不良，常有血糖低或身體虛弱的情況，因而令人身體不由自主地搖晃，這是古代的常見現象，所以少有人搖福薄之說。現今香港人食物充足，營養吸收豐富，只有極少數的人才會有營養不良問題，所以很少見到有人不由自主地搖晃。

相信部分讀者有此經驗，通宵工作、血壓過高或過低、極度憤怒、深感冤屈、壓力極大，甚至非常緊張的時候，身體會感到欲暈未暈，不由自主地輕輕搖晃，這是短暫性的，不是長期的搖晃。長期性的人搖，是因身體出了健康問題而造成福薄。

䟴腳這種習慣，並不是因為身體不好而造成的，而且有利血液循環，對健康有利。但沒有節制地䟴腳，可產生交際問題，間接造成福運差，䟴腳與人搖福薄的分別在此。