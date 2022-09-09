全無混血味！謝婷婷生日收「肉嘴」　3歲餅印女曝光

近年在加國專心湊女的謝婷婷，疑一時手快快親手公開了女兒的廬山真面目，同時粉碎了女兒生父是外籍人士之謎，因為囡囡是正宗「黃皮膚」，跟婷婷如同餅印。

藝人謝霆鋒胞妹謝婷婷2019年秘密產女，近年長居溫哥華的婷婷專心湊女，生活相當低調，對女兒爸爸的身份更絕口不提，只透露女兒英文名叫Sara，隨着囡囡日漸長大，她也不介意公開女兒的近況，但一直只分享囡囡的側臉或背影照，即使有正面相亦一定會用圖案將囡囡萌樣遮住，只知3歲大的Sara白白淨，似足媽咪手長腳長。不過，昨日婷婷疑一時錯手將女兒的真面目首度曝光。

日前是婷婷的生日，她在社交網上載連日來與好友的慶生照片，當中有囡囡浸在浴缸玩鴨仔、兩母女錫錫相，還有她與友人的大合照，婷婷將每張有女兒入鏡的相都貼上圖案遮住，但其中一張與長輩的聚會照卻未有「加工」，讓Sara的可愛笑臉終於曝光，但她很快發覺自己「大意」，隨即於相中女兒臉上加花花圖案。

出戰網球賽奪冠

之前曾盛傳Sara的生父是外籍人士，她是一名混血靚BB，但從曝光的照片所見，婷婷女兒完全是正宗華人樣，跟婷婷十足餅印，亦有指Sara跟相中旁邊的黑衫女士有點似樣，令人猜測是否有親戚關係。此外，熱愛打網球的婷婷早前在當地與拍檔參加一個網球比賽，並勇奪冠軍獎盃，她留言表示帶着獎盃回家並送給女兒，感覺特別：「她用雙手把它高高舉過頭頂，喊着媽媽贏了，然後她把它湊近胸口，低頭看着獎盃說：『謝謝你，媽咪。』」令婷婷大為感動。