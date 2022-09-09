娛圈單打︱膠面席捲娛樂圈　男男女女變殭屍

整容手術的英文是Plastic Surgery，而Plastic本身又解塑膠，整件事便可堪玩味。大台剛播畢的醫療劇叫好叫座，據聞有機會添食，有好成績當然值得高興，但作為觀眾，看見劇中男主角頂着一張僵硬欠表情的「膠面」演戲，連說對白都彷彿有困難，實在覺得難受。

娛樂圈膠面潮又豈止電視劇男主角一人，發財立品、樂善好施的影壇大亨，出錢出力開戲振興電影業，養活一棚人，還不斷做善事，真正擔得起「人美心善」四個大字。奈何影壇大亨也跨不過年華老去的心理關口，近年膠面化愈趨嚴重，實在可惜了一張原本已非常俊美的臉。

連男藝人都要靠打針保持零皺紋，女藝人更加瘋狂可想而知。電視台一些三、四十歲的「BB」、「女神」，臉皮愈來愈緊緻，輪廓愈來愈精巧，跟初出道判若兩人，惟美麗僅一瞬間，很快就被指為膠面。

荷里活影后妮歌潔曼也一度接受不了青春不再，沉迷注射botox，直到發現自己一張臉僵硬到無法演戲、形同殭屍才悔不當初。歷盡艱辛戒甩這鋪打針癮後，喜孜孜宣布「臉部終於重新活動」，可謂過來人的肺腑之言。

娛樂圈中人個個都是靚仔靚女，要接受終有年老色衰的一日殊不容易。比較之下，葉蒨文、鍾楚紅、林青霞這些堅持自然老去的女明星，甚至常被網民針對的楊千嬅，臉部明顯下垂也沒有打針，簡直是稀有動物了。