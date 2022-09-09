大宇宙︱重提北上驚魂！盧惠光身懷巨款招禍　勇退持槍賊

《繽FUN星網》全新節目《大宇宙》由近年憑《倒轉地球》一曲人氣再升的陶大宇擔任主持，他在演藝界縱橫近40年，圈中朋友無數，首集就由武打影星盧惠光擔任嘉賓，暢談拍劇驚險事。盧惠光透露試過在內地遇上持槍劫匪，幸最終成功於虎口脫險！

陶大宇與盧惠光一個電視界、一個電影界，看似沒有交集，但原來早於20年前拍攝外埠電視劇《雄心密令》已結緣，大宇不諱言初見對方時有點膽怯：「我當時啱啱離開電視台向外闖，出到嚟第一套劇就遇到光哥，對住佢有少少怯，後來相處落，對佢嘅印象180度轉變。佢係非常好人，無論對工作人員或者臨時演員都好有禮貌，同電影入面嘅形象完全唔同。」盧惠光亦讚大宇是好好先生：「我講對白好渣，因為電影對白短好多，電視對白特別長。佢記對白好犀利，一去到現場，佢會叫我慢慢嚟。」

孖大宇共事4個月

大宇表示拍攝該劇先後去了泰國、馬來西亞、香港及內地取景，因朝夕共對足足4個月，建立了深厚情義。盧惠光直言在各個地方拍攝都有難忘事，最驚險的莫過於內地，因為他在當地遇上持槍劫匪，至今回想猶有餘悸：「當時我同個美指、製片一齊去咗間茶餐廳食嘢，個製片當眾話我帶咗60幾萬嚟出糧畀大家，仲拍一拍個袋，我心知不妙，見到有幾枱嘅人眼望望。」

他續說：「埋單之後我哋返酒店，其實過條橋就係酒店，我走喺前面，同美指、製片相差10個身位，差不多上到橋時，就聽到後面有人話：『唔好郁呀，我有幾個兄弟喺度畀人打劫，我要捉你哋返去認人。』有兩個人走過嚟搭住我膊頭，我即時一手撥開，見到有個人攞住把刀，另一個認得我，佢即時窒一窒，我話：『做咩呀你！』我離遠見到有人攞住把槍指住美指，我知道唔對路，就跑上橋大叫救命，嗰班人開始驚就四散，咁先至冇事，真係好恐怖！」