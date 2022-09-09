朱敏瀚升呢男一　夥拍王敏奕合作做虛擬情人

朱敏瀚近年成功上位成為無綫小生，在2020年及2021年《萬千星輝頒獎典禮》分別憑《反黑路人甲》與《換命真相》先後奪得「飛躍進步男藝員」及「最佳男配角」獎，演技受到肯定並受到力棒。入行12年的他終於升呢一嘗做男主角的滋味，10月將與王敏奕拍攝新劇《虛擬情人》（暫名），化身成男版「阿寶」，談情說愛。

朱敏瀚早前宣佈與拍拖3年的女友余思霆因聚少離多和平分手，情場失意的他收拾心情專注事業，事業近期亦一煩風順，最近播出《痞子殿下》飾演的千刀被發掘出相當有喜劇細胞，除了Cool爆角色外，可塑性相當高。對於升呢做「男一」，他說：「好開心遇到一個有挑戰性O既角色，一如既往，會盡力做好佢，詳情就未知道。」

李佳芯主演的《智能愛人》受歡迎，令無綫加強開拍虛疑科幻題材新片種，講到李佳芯曾指扮演機械人「阿寶」難道其實相當高，他說：「自己未收到劇本，所以未清楚角色，但係以我所知同以前嘅AI片好唔同，已經睇咗好多書、同埋電影去攞靈感去設計一個全新嘅角色。」一身爆肌的他被問到新劇是否要繼續「脫星」騷肌﹖他笑說：「暫時未知，但係都習慣咗唔keep住健身，保持身形。」