九龍樂善堂舉辦「樂善共迎中秋日」 為長者及基層家庭送上節日祝福

樂善堂陳健平主席(右一)與勞工及福利局孫玉菡局長(右二)、勞工及福利局劉焱常任秘書長(左二)、社會福利署李佩詩署長(左一)及一眾義工出發前於樂善堂王仲銘中學禮堂一同包裝「慶回歸25周年禮物包」。

【特約報道】適逢今年是香港特別行政區成立25周年，及中秋佳節將至，九龍樂善堂於9月3日(星期六)中秋前夕舉辦「樂善共迎中秋日」，招募超過500多名義工，到訪全港11個地點，派發樂善中秋月餅予1,132戶基層及長者家庭，藉此送上窩心的節日祝福，共慶中秋。

樂善堂陳健平主席、李聖根副主席與勞工及福利局孫玉菡局長、勞工及福利局劉焱常任秘書長以及社會福利署李佩詩署長帶領的勞工及福利局及社會福利署義工隊，早上先到達樂善堂王仲銘中學禮堂包裝由特區政府準備的「慶回歸25周年禮物包」。樂善堂王仲銘中學學生義工及企業義工信義系義工隊亦一同參與是次義工活動，共顯關懷。

其中一名獨居的受惠者梁伯伯見到孫局長和義工上門探訪，十分高興，指自己已接種了三針疫苗，因疫情關係，很久沒有人來探訪，中秋節前夕，能夠有義工來訪送上月餅和傾談，感受大家對長者們的關愛。

義工隊到訪黃大仙東頭(二)邨，親自上門派發「慶回歸25周年禮物包」及樂善中秋月餅予基層及長者家庭。受惠者皆為樂善堂梁紹安潘詠賢社區飯堂會員或經飯堂轉介，他們都讚賞飯堂服務，並紛紛表示禮物包及月餅十分豐富，向義工們表達謝意。

樂善堂一眾常務總理亦身體力行，與其他義工分別到訪各區包括荃灣象山邨「樂屋」、樂善堂標準錶針長者日間護理中心、樂善堂轄屬敬老鄰舍中心、樂善堂梁紹安潘詠賢社區飯堂及樂善堂李賢義少數族裔支援中心等樂善堂轄屬單位，向基層家庭及長者派發中秋月餅，藉此傳遞祝福及節日氣氛，發揮關愛精神!

樂善堂及樂善之友義工組織於每年傳統節慶日子前夕，都會舉行社區探訪及派福袋活動，向長者及基層傳遞愛心。樂善堂表示縱面對疫境，香港定必團結一致，互相扶持，邁步向前!

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