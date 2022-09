《陪我講Shall We Talk》第二季 傳遞精神健康正面訊息

陳奕迅的《Shall We Talk》唱到街知巷聞,而「陪我講Shall We Talk」亦正是精神健康諮詢委員會,自2020年7月起推行的精神健康推廣,和公眾教育計劃,最近香港電台與精神健康諮詢委員會聯合製作《陪我講Shall We Talk第二季》,透過一連八集的青春戲劇,傳遞關注精神健康的正面訊息,同時期望社會各界能攜手消除歧視。

每集故事均圍繞年青人精神健康,賀爾蒙作祟,躁動的青春,年青人每日的情緒猶如坐過山車,除了對自身情況的不了解,更可能面對學業壓力、校園欺凌、家人溝通及人際關係等問題。劇集切入年輕人的世界,希望透過人與人之間的互動,能增進彼此了解、信任,同時鼓勵年青人遇上精神困擾時,能主動尋求協助。今次的單元故事主題包括照顧者、思覺失調、運動員心理壓力、創傷後遺症、解離症、強迫症、濫藥後遺及少數族裔。節目逢星期日晚上9時30分在港台電視31播映,港台網站及流動程式RTHK Screen同步播出及提供節目重溫。

即將播出的一集名為「不要吻下去」是關於創傷後遺症,故事女主人翁Samantha滿懷期待迎接實習的第一天,理應一切照常,生活可以如流水,無掛無礙。有一天突然撞上路人,才發現肉身原來一直鑲嵌着那夜的記憶。「你不是也想吻我嗎?」男生問道。Samantha還未回過神來,男生就把嘴靠近了,然後⋯⋯。然後,身體本能地遣使Samantha遠離升降機,遠離男生,彷彿在危機四伏的草原上受了傷,懦懦地匐匍前行。

記憶像碎片回閃突襲,記憶像鐵軌一樣長,揮之不去。或者Samantha唯一可以做的,就是自責:如果,最初不是對那位男生有好感,理應可以改寫一切,無慮無憂。

至於下星期日(18日)播出的單元故事「你拾起碎掉了的玻璃樽」以解離症為主題,女主角Hayley在父親的暴力下成長,為了自我保護因而洐生出另一個人格Hana。父母離異,孤獨和自卑不停地在暗角蔓延,Hana成為了Hayley唯一的夥伴,亦填補了Hayley空虛的心靈。青春燥動,Hayley愈來愈依賴Hana,亦意味著Hayley的解離情況愈來愈嚴重。畢業前夕,Hana決定要走了,Hayley害怕接下來的孤獨,但Hana讓她明白到成長就是要學會如何堅強地一個人走下去。