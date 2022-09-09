梁祐嘉分享第二胎孕照　心急要為女兒扮靚

育有一子的歌手梁祐嘉(Abella)近日在社交網站分享為第二胎拍攝的孕照，兩公婆對湊成「好」字喜出望外：「一開始冇諗過會係女，因為我丈夫家族男性基因太強，所以一知道第二胎喺囡囡嘅時候兩公婆都好開心、完全無預計過！」為紀錄最美一刻，Abella與家人拍攝了一輯充滿甜蜜溫馨氣息的孕照，準備迎接寶寶的來臨。談到3歲大仔Aiden即將成為哥哥的心情，Abella不禁流露幸福笑容：「佢會成日走過來錫我個肚一啖，睡前更加會對住我個肚話：『妹妹，Sweet dream! 』有時見到妹妹踢我個肚，佢都會問妹妹喺咪個肚入面跳緊舞。」她指Aiden常常說要預留一份東西給妹妹，表現出自己即將成為哥哥的意識，兩夫婦深感安慰，期待兩兄妹能好好相處、互相扶持，而即將「卸貨」的她坦言心情非常緊張：「有第一胎嘅經驗，你會知道入產房後嘅每個流程，反而愈諗愈多就更加緊張。」

雖然囡囡未出世，但她已心急要為女兒扮靚：「最近上網睇緊幫囡囡紮辮嘅教學片，我仲問啲朋友想借佢哋囡囡嘅頭嚟俾我學習鬢辮，我老公同朋友都笑我使唔使咁快學定啊！」