KAKUDAI除氯過濾花灑給你嶄新美肌護髮體驗

【特約報道】日本百年老牌KAKUDAI 工廠自1879年成立，生產無數深受用戶歡迎的不同款式花灑。 KAKUDAI新款Purela美肌護髮過濾花灑是近期又一傑作，此花灑濾芯是與日本濾芯化工專家三菱麗陽公司共同研發的，巧妙地運用氧化還原技術將水中的殘留氯氣快速分解。Purela特製濾芯經香港佳力高中心測試証實能100%除氯，比一般活性碳或其他種類濾芯效率更高。

另一特點是此濾芯不會像其他產品因長期使用而令水流減慢。加上，Purela花灑因能徹底清除水中氯氣，所以能保護頭髮和皮膚健康。從此令你的皮膚時常保持滋潤柔軟和頭髮不再乾燥分叉。適用敏感皮膚、濕疹皮膚和嬰兒幼嫰的皮膚。

噴水效果方面，花灑噴板採用了自2011年KAKUDAI創先研製0.3mm微孔共260個射出如絲般幼細的水線，恍如霧化般軟綿綿的水感，有力拍打在肌膚上但不會刺痛。整個噴板微孔排列組合布置和數量匠心獨運，令花灑在過濾氯氣同時仍能保持又強力、又充滿水感的淋浴體驗，讓你放鬆心情享受愉快的淋浴!

銷售地點: 太古城Apita

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