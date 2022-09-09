方力申自認長情不忿被指花心：我同一個可以拍10年拖

藝人方力申（小方）昨晚（8日）出席青年文藝音樂會，台上他夥同幾位「小太空人」，與3位中國航天員劉伯明、湯洪波和聶海勝作模擬太空對話，雖然是預先錄影，並非直播，但看到3位航天員在太空艙內無重狀態下飲水和倒轉用手踏健身單車，十分有趣。

問到小方可有夢想過上太空？他笑言自小夢想有6呎高，因爸爸說過6呎高游水才快，可望贏奧運金牌，故學校作文時也寫出6呎高夢想，並獲貼堂：「我連密碼都改做183（cm），但停止發育之後，就改番密碼。」小方不覺得是「飲恨」事，形容人生有遺憾才有趣及過癮，問到尚未結婚而飲恨？他稱已很久無拍拖，但無壓力，他說：「人生流流長，我40幾歲，搵個對象要對住30、40年，要搵溝通到、價值觀相同係好重要，都靠緣份。（溝通到但唔靚呢？）都要靚行先嘅，父母都放棄我，可能父母飲恨啦！」

提到小方早前在《開心無敵獎門人》中被何遠東數盡多位緋聞女友，他笑說：「我太好人，應該當場鬧佢，佢一定暗戀我，點會記得咁多？（被講中所以嬲？）無嬲，好多人都水蛇春咁長，邊會講得中呀？」他直言藝人交女友好困難，怕中陷阱，而女方也要受到被起底困擾。不少人覺得藝人「底好花」，小方稱：「我5年無拍拖，我係數一數二嘅乾淨，我同一個可以拍10年拖，唔明點解要屈我話我花，話我嘅人，因為自己做唔到。」